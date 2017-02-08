КВУ проаналізував роботу депутатів-новачків за перші 5 місяців

Комітет виборців України склав рейтинг роботи народних депутатів, обраних до Верховної Ради на проміжних виборах в липні 2016 року. Оцінювалася їхня діяльність за перші 5 місяців перебування в парламенті. До уваги бралися такі критерії як відвідуваність засідань парламенту, участь в голосуваннях, успішність законопроектів та правок, якість законопроектів. Руслан Богдан (ВО «Батьківщина») та Максим Микитась (позафракційний) показали найнижчі результати щодо законодавчої роботи. Вони зареєстрували по одному законопроекту і не запропонували жодної правки.

Найефективніше себе проявили позафракційні депутати Віктор Шевченко (ОВО №85, Івано-Франківщина) та Ірина Констанкевич (ОВО №23, Волинська обл.), а також Тетяна Ричкова (ОВО №27, Дніпропетровська обл.) із фракції Блоку Петра Порошенка.

За даними письмової реєстрації Віктор Шевченко відвідав усі засідання парламенту, Ірина Констанкевич – 97%. Вони також пропустили лише 7% та 10% голосувань відповідно. Крім того, Ірина Констанкевич зареєструвала найбільшу кількість законопроектів – 22, у Віктора Шевченка – 17, у Тетяни Ричкової – 8 законопроектів. Тетяна Ричкова була присутня на 91% засідань Ради і пропустила лише 6% голосувань (кращий показник серед новачків).

Близькими до групи лідерів є показники роботи Юрія Одарченка із фракції ВО «Батьківщина» (ОВО №183, Херсонщина). У нього 97% відвіданих засідань, вісім поданих законопроектів та 43 запроповані правки, 7 із яких були враховані (повністю, частково чи редакційно).

Не відзначився активністю чи відвертими провалами Сергій Шахов (ОВО №114, Луганщина) із «Волі Народу». Він відвідав 88% засідань Ради, стабільно голосував (16% пропущених голосувань), але майже проігнорував законодавчу діяльність. Нардеп подав три законопроекти і не запропонував жодної правки.

Щодо аутсайдерів рейтингу, то ними стали член фракції ВО «Батьківщина» Руслан Богдан (ОВО №151, Полтавщина) та позафракційний Максим Микитась (ОВО №206, Чернігівщина).

Руслан Богдан за п'ять місяців роботи зареєстрував лише один законопроект і не подав ні однієї правки. Він також відвідав менше половини засідань Ради (за даними письмової реєстрації був відсутній із невідомих причин на 30 засіданнях із загалом 58) та пропустив третину голосувань. Із 1680 голосувань за період вересня-початку лютого 2017 року Руслан Богдан був відсутній на 612. При цьому в передвиборчій програмі 2016 року своїми першочерговими завданнями нардеп називав прийняття закону щодо фермерських господарств, посилення ролі громад в управлінні земельними ресурсами, розвиток малого та середнього бізнесу та ін.

Позафракційний Максим Микитась показав низькі результати щодо відвідуваності Ради та законодавчої активності. Так, нардеп був присутній лише на 36% засідань Ради (найнижчий результат серед новачків), зареєстрував один законопроект і не подав жодної правки.

Щодо успішності законодавчих ініціатив депутатів-новачків, то жоден із запропованих ними проектів законів поки що не став чинним. Щоправда окремі документи отримали позитивні висновки Головного науково-експертного управління Ради і можуть бути прийняті найближчим часом.

Методологія: за кожним із критеріїв виставлялася оцінка від -3 до +3 в залежності від результату депутата в порівнянні з іншими. Таким чином, за п’ять показників максимально можна було отримати 15 балів. Якщо кілька нардепів продемонстрували однаковий результат за одним із показників, то оцінка ділилися між ниим порівну.





Джерело: сайт ВГО КВУ