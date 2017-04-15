Лише 9% херсонців вважають, що Україна розвивається правильно - опитування

Лише 9% херсонців вважають, що України розвивається у правильному напрямку. 17% важко визначитися в оцінці розвитку нашої держави. А 74% опитаних херсонців вважають, що Україна розвивається в неправильному напрямку. З часу першого опитування, яке провела група "Рейтинг" у березня 2015 року, кількість оптимістів скоротилося у 2,5 рази.

Зазначимо, що по кількості оптимістів ми в групі з мешканцями Сум та Одеси. Ще менше оптимістів в Мариуполі та Харкові (по 8%) та в Миколаєві – 5% - учасників опитування.

Найбільше кількість тих, хто вважає, що Україна розвивається в правильному напрямку мешкає у Вінниці (29%), Львові (23%) та у Запоріжжі (18%).

Найбільша кількість тих, хто вважає, що Україна розвивається у неправильному напрямку мешкають у Житомирі (83%), Сумах та Миколаєві (по 82%).

Найбільше серед тих, хто не може визначитися з тим чи правильно ми розвиваємося мешкають у Чернігові (27%) та в Києві й Кропивницькому (22%).

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту. Дані були зібрані у 24 містах України (Київ та усі обласні центри; у Донецькій області - Маріуполь, у Луганській - Сєвєродонецьк) 20 січня - 12 лютого 2017 року за допомогою face-to- face інтерв'ю на дому у респондентів.

Вибірка складалася з 19,200 постійних жителів України, віком від 18 років і старше і є репрезентативною для населення по віку, статі та рівню освіти. Для забезпечення репрезентативності вибірки, було опитано по 800 респондентів в кожному місті незалежно від чисельності населення. Отримані дані були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних. Вибірка була розподілена у відповідності із поділом міст Центральною виборчою комісією на виборчі округи. Охоплені щонайменше 50 дільниць (50 попередньо відібраних точок) у кожному місті. Вони були обрані випадковим чином, відповідно до конкретного кроку. Для процедури відбору респондентів були використані випадковий маршрут і правило дня народження. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 67,2%. Сума відсотків відповідей у графіках та діаграмах може не дорівнювати 100% через округлення.

Опитування було профінансовано Урядом Канади.

Перше муніципальне опитування IRI було проведено в 22 містах з 2 по 20 березня 2015 р. Вибірка складалася з 17,600 респондентів. Наступне муніципальне опитування було проведено в 24 містах з 20 січня по 8 лютого 2016 року, в якому було опитано в цілому 19,200 респондентів.