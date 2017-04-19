Какие телеканалы смотрят, какие газеты читают и какое радио слушают жители области - опрос

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Сегодня присутствовал на очень интересном мероприятии - презентации широкого исследования, которые провели GFK Ukraine и Институт Масовой Информации. Исследователи поставили вопрос: "Что смотрят, слушают и читают жители Херсонщины?" и ответили на него в своем исследовании "Медиа предпочтения и политические взгляды в Херсонской области".

Итак, телевидение остается самым массовым и доступным средством коммуникации. 95% жителей области его регулярно смотрят. Причем, 90% жителей нашей области смотрят его каждый Божий день. 4% - хотя бы раз в неделю.





Социологи проанализировали наши предпочтения и составили десятку наиболее популярных украинских телеканалов. Но, на самом деле, для жителей Херсонской области есть только два по-настоящему популярных телеканала, которые смотрят регулярно. Это "1+1" и "Интер". Первый регулярно смотрят 74% опрошенных. Второй - 64%. Сразу отметим, что большинство (72%) проевропейски настроенных жителей области смотрят "1+1", а большинство пророссийски настроенных (74%) степняков смотрят "Интер".

Остальные восемь телеканалов смотрят регулярно от 50% до 20% жителей области. Это СТБ (50%) ICTV (44%), ТРК Украина (39%), Новый канал (37%), 2+2 (24%), 112 Украина (22%), 5 канала (21%), ТЕТ (20%).





Новости из Интернета на регулярной основе черпают 55% жителей области. Из них каждый день - 48%. И эта цифра впечатляет. Вдумаемся: почти половина граждан в нашей области каждый день смотрят новости в Интернете.

Явных предпочтений нет. Пожалуй, кроме одного - каждый десятый участник опроса читает новости "Типичного Херсона". Сегодня во время презентации данного исследования один из медиа-экспертов назвал этот Интернет-ресурс "мусоркой"... Получается, что из "мусорки" черпают новости 10% пользователей Интернета, которые живут в области.





39% жителей области еще читают газеты. 5% участников опроса назвали сугубо местные, районные газеты, которые не выходят за пределы их родных районов: "Сельские вести", "Родной край", "Жайвир", "Каховская зоря", "Днепровский проспект", (хотя "Днепровский проспект" можно найти и в Херсоне) - в общем итоге каждую конкретную газету читают не более 1% участников опроса. Но общий итог - читают свои районные газеты в целом порядка 5% жителей области, но в каждом районе - одну свою.

Но есть и общеобластной лидер среди всех газет. Это - "Гривна" - 17% ее читают регулярно.

8% жителей области регулярно читают "Новый день". И все.

Больше в Херсоне не выходят "областных" газет, так-как "Вгору", к огромному сожалению, прекратило свое оффлайн-существование.

Среди радиостанций у жителей области нет явных предпочтений. Его просто слушают 31% опрошенных. Причем каждый день слушают только каждый пятый житель области, который принял участие в опросе. Слушает каждый свое. Среди радиостанций, которые назывались, это и радио Пятница, Хит ФМ, Ретро ФМ, Шансон, Херсон ФМ, Русское радио Украина, Наше радио, Просто радио, Авторадио, Перец ФМ - тот 2% до 6% участников опроса называли эти станции.





Теперь немного о методике сбора информации:

Исследование проводилось GFK Ukraine по заказу USAIDE в десяти областях Украины с 20 января по 5 марта 2017 года. В каждой области проведено около 1500 личных интервью на дому у респондентов. Выборка репрезентативна населению каждой области по возрасту/полу/размеру населённого пункта согласно данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1.01.2016 для 2-й волны. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области с вероятностью 0,95.





На мероприятии побывал Дементий Белый





Причем 95% жителей области смотрят именно украинские телеканалы, а 22% регулярно смотрят российские. Добавим, что 39% участников опроса смотрят местные телеканалы.