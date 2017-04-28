Обзор: Драки с полицией, разгром офиса партии и потасовки на митинге – первомай в Херсоне (основное в видео)

В день празднования 1 мая в Херсоне прошли митинги, на которых возник конфликт между националистами и коммунистами. Также, неизвестные разгромили офис партии «Успішна Країна», лидер которой скрывается от Украинского правосудия в России.

Сегодня в Херсоне было заявлено проведение как минимум двух митингов в честь первомая – возле Библиотеки им. Гончара, в парке Славы, и возле Драмтеатра, возле памятника Героям Сталинграда. На обоих митингах случились конфликты между националистами с украинскими флагами, и коммунистами с красными флагами. Напомним, что в 2014 году митинги с красными флагами призывали «русский мир» в том числе и в Херсон.

На митинге возле памятника Героям Сталинграда, херсонская представительница Самообороны Инна Усачева пыталась вырвать флаг из рук В.Н.Алексея, преподавателя Херсонского музучилища, представителя ГО "Интеллигенция Украины за социализм". В результате чего началась потасовка.

На митинге в Парке Славы, участники акции так и не смогли развернуть красные флаги, хоть сам митинг и прошел. При этом неизвестные спровоцировали драки как среди митингующих, так и с полицией.

По словам автора видео Евгения Волкова, представители ГК «Азов» задержали «сепаратиста», из числа участников «красного» митинга: «задержали одного человека, который вел видеосъемку, фотофиксацию. Поэтому получил по голове. Национальный корпус Азов требует законности. Что бы этим человеком занималось СБУ, а не полиция, по тому что полиция может только отпустить его, больше ничего».

Кроме этого, на ул. Пилипа Орлыка неизвестные разгромили офис партии «Успішна Країна», лидер которой – Александр Клименко, скрывается от украинского правосудия в России, а финансирование самой партии связывают с Москвой и прокремлевской дестабилизацией в Украине.

По словам полиции задержанных за разгром офиса партии и потасовки на митингах - нет.