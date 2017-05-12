В Олешках не хотят объединяться с селами. Но точку в создании ОТГ могут поставить только депутаты

Спустя два слишком года, как вступил в силу Закон «О добровольном объединении территориальных общин», который дал официальный старт укрупнению общин в Украине в Олешках наконец-то состоялось общественное обсуждение вопроса о добровольном объединении территориальных общин вокруг города. Напомним, что согласно этому Закону, объединения территориальных общин сел, поселков, городов происходит на добровольной основе. Но государство и международные доноры стимулируют процесс объединения значительными инвестициями в развитие новых громад. И на первом этапе денег вкладывалось больше, так-как объединенных громад было меньше.

Но лучше позже, чем никогда. И 11 мая в большом зале Центра культуры и досуга состоялись общественные обсуждения по вопросу добровольного объединения вокруг Олешек поселка Подлесного, сел Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря. Инициатором проведения данного мероприятия стала Олешковская городская рада.

Участие в общественных слушаний приняли и.о. заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрий Бутрий, заместитель председателя облгосадминистрации Евгений Рищук, директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Виктор Короленко, первый заместитель председателя райгосадминистрации Константин Буганов, представители Херсонского регионального отделения Ассоциации городов Украины, члены территориальной громады. Алешки, села Саги, поселка Пойми, депутатов областного, районного и городского советов, представители трудовых коллективов и общественности, СМИ.

О процессе добровольного объединения территориальных общин, его перспективы, экономические стороны будущего объединения присутствовать докладывали и.о. первого заместителя председателя облгосадминистрации и первый заместитель председателя райгосадминистрации, представители регионального отделении АГУ и многие другие. Плюсы которые получает город от объединения были обрисованы докладчиками. Например, планируется увеличение бюджета с 50 млн. грн. до 130 млн. грн. и возможность распоряжения земляли сельскохозяйственного назначения.

Участники обсуждения активно выступали, делились своими мыслями о добровольном объединении общин, вносили предложения, получали ответы на вопросы.





В этих условиях, никто не подумал о будущих возможностях громады, а только о своем сегодняшнем благополучии. Ну, и не обощлось без политических лозунгов.

В результате обсуждения с 303 зарегистрированных на общественных обсуждениях «за» создание объединенной громады проголосовали только 89 граждан из 152 необходимых для принятия решения.





И что же теперь будет дальше? Процесс объединения был остановлен?

Как отметил в комментариях к событию депутат Олешковского городского совета и лидер партии 5.10 Константин Золотаревский согласно Порядка проведения общественных слушаний, в ходе обсуждения ведется протокол, в который вносятся лишь предложения и замечания, а не принимается решения. И хотя по инициативе организаторов был поставлен вопрос о проведении объединения на голосование, но согласно закону подобное голосование невходит в сферу компетенции таких слушаний.

Поэтому, уверен депутат "общественные слушания состоялись в порядке установленном ст. 5 Закона Украины "Про добровольное объединение территориальных общин", а это значит начинается следующий этап. Предложение об объединении общин должно поступить на очередную сессию Олешковского горсовета для принятия решения о предоставлении согласия на добровольное объединение территориальных общин и делегирование представителя (представителей) в общую рабочую группу".

Фото Андрей Андреев





ни городской голова, ни депутаты местных советов ответа получить не могли: Как объединиться, а потом на выборах снова остаться при своих должностях?