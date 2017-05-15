Сегодня полиция задержала депутата-свободовца за препятствие марша против дискриминации
Депутата Херсонского горсовета от ВО "Свобода" Евгения Матковского отвели в автозак за препятствование маршу за разнообразие и против дискриминации, который сегодня состоялся в Херсоне - сообщает Херсон онлайн со ссылкой на страницу депутата в ФБ.
Депутат Херсонского городского совета от ВО "Свобода" Евгений Матковский мешал проводить Марш, который был организован общественными организациями ЛГБТ. Депутат попал в стычку с правоохранителями. Он сообщил, что марш охраняло около 300 полицейских и Нацгвардия.
Как он заявил, его и представителя ГК "Азов" "упаковали и повели в автозак.
"Нормальные люди пришли не допустить пропаганду п...стии, за что меня и представителя ГК "Азов" упаковали и повели к автозаку", - добавляет он.
Марш против дискриминации был запланирован ЛГБТ-организациями по Суворовской на небольшом участке от бюста Суворова до переулка Днепровский (бывшей Доры Любарского). Место проведения марша организаторы держали в тайне, но их ждали несколько десятков представителей правых организаций, которые попытались помешать проведению Марша. Полиция и Национальная гвардия блестяще выполнила свои обязанности и пресекла все хулиганские попытки.