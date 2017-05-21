Активисты Стрелкового потребовали объединиться с громадой Счастливцево

Инициатива Стрелковского сельского совета отказаться от объединения с Счастливцевской громадой на Арабатской стрелке вызвало недовольство стрелковчан.





Вчера, 19 мая, инициативная группа активистов пришла на сессию Стрелковского сельсовета, чтобы потребовать отмены решения февральской сессии по поводу приостановки объединения после расширения границ села.





Причем все желающие не смогли уместиться в помещении, где проходила сессия, и осталась ждать результата на улице.





Такой шаг громады села Стрелковое стал неприятным сюрпризом как для местных депутатов, так и для председателя Стрелковского сельсовета Александра Пономарева. «Впервые в моей практике работы на этой должности, такое представительство людей пришло сюда«, — признался Пономарев.





Как утверждали активисты, большинство жителей села Стрелковое выступают за объединение с Счастливцевским сельсоветом в одну общую громаду. Но местные депутаты тайно от громады приняли противоположное решение.





Отметим, что народные избранники явно были не готовы выслушать требование жителей села. Некоторые депутаты позволяли себе перебивать людей, кричать, оскорблять и даже ругаться матом (!).





Активисты утверждали, что депутаты Стрелковского сельского совета решили перенести вопрос об объединении на следующий год только потому, чтобы якобы не пускать крымских татар в село.





Александр Пономарев попытался сгладить ситуацию и предложил решить вопрос в законном русле. В итоге депутаты Стрелковского сельского совета проголосовали, чтобы требования активистов рассмотреть на открытой сессии 30 мая 2017 года.





Подробно о происходящем вчера в Стрелковом можно посмотреть в аматорском видео, предоставленном «Новому Визиту» активистами. Просим учесть, что съемка велась в одном ракурсе, так как местные депутаты не изъявили желания фигурировать на видео.