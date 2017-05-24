Вопрос о сельскохозяйственной земле в Новой Каховке не актуален?

И снова о земле и моратории. Очередная новость с очередной сессии местного совета: депутаты Новокаховского городского совета отказались вносить в повестку дня пленарного заседания тридцатой сессии вопрос о необходимости продолжения моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Напомним, что с апреля представители ВО "Батькивщины" инициировали кампанию по направлению петиций от местных советов - руководству страны с требованием продлить мораторий на продажу сельськохозяйственной земли.

Городской голова Владимир Коваленко вынес этот вопрос на рассмотрения депутатов, но уточнил, что хотя вокруг продажи земли и сложилась тревожная ситуация и этот вопрос всех волнует, но по формальным признакам эта проблема не касается Новокаховского гордского совета.





"На території Новокаховської міської ради це питання не може бути ніяким чином діяти, що не має земель сільськогосподарського призначення, а які є – вони вже у власності. Тобто не має про що вести розмову. Немає землі, яка розпайована, щоб Новокаховська міська рада брала б участь у цьому процесі" - сказал мэр города. Но пообещал, что как член Правления Ассоциации городов и сел Украины, если ему поручат это сделать депутаты, то на заседании Ассоциации осветит отношение депутатов к данному вопросу.





По итогам голосования, судя по трансляции, только семь депутатов поддержали внесение вопроса в повестку дня. Большинство воздержались или не голосовали.





На сессии присутствовали 28 депутатов из 36 избранных. В горсовете представлены восемь партий: Партия местного самоуправления (8 депутатов), Оппозиционный блок (6 депутатов), Блок Петра Порошенка (6 депутатов), "Совесть Украины" (4 депутата), ВО "Батькивщина" (4 депутата), "Наш край" (3 депутата), Укроп (3 депутата), партия "Возрождение" (2 депутата)





Таким образом, в этом городском совете данный вопрос не прошел. Также он не прошел в Херсонском и еще некоторых советах области. Но в большинстве советах местные депутаты практически единогласно принимают Обращения с требованием продлить мораторий на продажу сельськохозяйственной земли.