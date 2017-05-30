Депутаты услышали горожан и приостановили разрешение на скандальную стройку

Мы уже писали неоднократно о том, как жильцы домов по проспекту 200 лет Херсона - Карбышева боролись за право иметь сквер, а не очередную новостройку под своими окнами. И о том, как застройщики инсперировали ряд статей о том, какие они хорошие и честные. Как позже выяснилось, не все было так гладко. Например, аренду за участок они заплатили только один раз после скандала.





В ходе подготовки градостроительной документации они "потеряли" детский садик. И т.д. И, наконец, 31 мая, состоялась внеочередная сессия Херсонского городского совета, на которой депутаты приняли одно из самых беспрецедентных решений за последнее время - приостановить выдачу градостроительных документов на строительство жилого дома на пр.200 лет Херсона - ул. Карбышева до выводов временной контрольной комиссии, а также правоохранительных органов. Чтобы добиться этого решения жители дома на пр. 200 лет Херсона-Карбышева пришли на сессию горсовета.





Об этом пишет ПИК в своем материале. Печатаем его





Очередное заседание данной комиссии состоялась сегодня, буквально перед началом сессии. И именно с учетом ее рекомендаций голосовали избранники. О том, что землеотвод у «Геоликса» получен с нарушениями комиссия пришла к выводу в связи, как говорится, с вновь открывшимися обстоятельствами. Например, речь идет об исчезновении из документации строчки о строительстве детского садика, что обязывался сделать инвестор, срыве сроков по арендной плате за землю (как известно, сумма была внесена единожды, уже после скандала), а также отсутствии ухода за территорий - все это время порядок на земельном участке наводили жители прилегающих домов и т.д.

Все эти факты изложены в обращении в органы прокуратуры и уже отправлены по назначению. Кстати, и на заседании комиссии, и на сессии были активно представлены жители пяти домов на 200 лет Херсона-Карбышева. Уже несколько месяцев люди самоотверженно борются за зеленую зону в своем дворе и, судя по всему, уступать застройщику не собираются. Кстати, уже на завтра, в День защиты детей, жители приглашают всех желающих на праздник, который состоится в защищаемом ими сквере. Особенно ожидаемыми на нем будут городские депутаты...

Степан Костров

P.S. «Прицепом» к запрету стройки на 200 лет Херсона-Карбышева на сессии приняли решение, связанное с отказом возводить дом на 200 лет Херсона-Кедровского...







