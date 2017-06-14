Крымский главк СБУ расследует более 60 преступлений, совершенных против граждан и государства на полуострове

Главное управление СБУ в АР Крым и Севастополе, воссозданное год назад в Херсоне, расследует более 60 уголовных производств, открытых по фактам преступлений, совершенных на оккупированном полуострове. Большинство из них связанны с нарушением въезда на территорию временно оккупированного Крыма, нарушением территориальной целостности Украины и государственной изменой.

Сообщает Центру журналистских расследований со слов первого заместителя начальника ГУ СБУ в АР Крым и г.Севастополь Виктора Левчука.

«У нас сейчас осуществляется досудебное расследование более чем 60 уголовных производств. Почти половина - относительно эпизодов, сваязанных с с нарушениями Правил въезда на территорию Крыма. Как со стороны иностранных граждан, так и со стороны граждан Украины. Треть - это преступления, связанные с нарушением статьи 110 Уголовного кодекса, это нарушение территориальной целостности Украины. Остальные – вопросы государственной измены, вопросы нарушение конституционного строя Украины», - рассказал Виктор Левчук.

В качестве примера успешного расследования дела, первый заместитель начальника крымского главка СБУ привел решение суда по судну «Sky Moon», которое незаконно заходило в закрытые порты аннексированного РФ Крыма. 15 марта 2017 года Малиновский райсуд г.Одессы впервые в Украине вынес решение о конфискации судна-нарушителя вместе с грузом. На борту судна был контрабандный груз технической соды стоимостью более 18,5 млн гривен.

«В конце прошлого года, по информации СБУ пограничниками было задержано иностранное судно «Sky Moon», которое несанкционированно заходило в порты АР Крым. Недавно было решение суда и впервые среди таких случаев судно конфисковали и вынесли приговор капитану судна. Это пример удачного расследования дела в сотрудничестве с Пограничной службой и Военной прокуратурой», - говорит Виктор Левчук.

Напомним, что деятельность главка СБУ в АР Крым и Севастополе была возобновлена летом 2016 года, с дислокацией в Херсоне. 9 июня глава СБУ Василий Грицак представил руководителя крымского главка - Данила Доценка. В феврале 2017 года президент Украины назначил его руководителем управления СБУ в Херсонской области.

С мая 2017 года обязанности начальника крымского главка СБУ исполняет генерал-майор милиции Александр Шмитько. В 2014-м его отозвали из пенсии и назначили руководителем управления СБУ в Запорожской области, с этой должности он был уволен в феврале 2017 г.