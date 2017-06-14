Прокуратура АРК и главк СБУ расследуют дела 63 топ-чиновников Крыма, работающих на оккупантов

Отдел прокуратуры АРК и крымский главк СБУ в Херсоне расследуютт уголовные производства по преступлениям бывших руководителей органов власти АРК, работающих в марионеточном правительстве и других незаконно образованных органах власти Крыма после его незаконной аннексии Российской Федерацией.

Сообщает Политическая Херсонщина, со ссылкой на Центру журналистских расследований , по словам и.о. начальника отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, государственной Пограничной и Фискальной служб прокуратуры АРК Николай Еложенко.

«Установлено 63 человека (но это только руководящие лица, начальники структурных подразделений государственных органов и их первые заместители), которые по собственному желанию и в нарушение требований законодательства Украины перешли на сторону незаконно образованных органов в Крыму и в настоящее время там работают», - сообщил Николай Еложенко.

Отдел прокуратуры АРК в Херсоне осуществляет процессуальное руководство в расследовании 46 уголовных производств.. Среди дел, которые расследуются в Херсоне, большая часть касается фактов государственной измены, посягательства на территориальную целостность государства и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

В рамках расследования уголовных производств прокуратура АРК, ищет свидетелей событий 2014 года на полуострове и псевдо-выборов в Госдуму РФ на территории Крыма. С этой целью сотрудники прокуратуры делают выездные приемы внутренне перемещенных лиц.

«В настоящее время нами установлен перечень лиц, которые организовывали проведение этих "выборов", и тех, кто находился в избирательных комиссиях», - сообщил руководитель отдела прокуратуры АРК в Херсоне.

Напомним, работа прокуратуры АРК восстановлена в июне 2014 года в Киеве. С сентября 2016 года в Херсоне действует отдел прокуратуры Автономной республики Крым и г.Севастополя. В Херсон также передислоцировано ГУ СБУ в АР Крым и Севастополе, которым с мая 2017 года руководит генерал-майор милиции Александр Шмитько.