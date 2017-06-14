Прокуратура АРК и главк СБУ расследуют дела 63 топ-чиновников Крыма, работающих на оккупантов
Отдел прокуратуры АРК и крымский главк СБУ в Херсоне расследуютт уголовные производства по преступлениям бывших руководителей органов власти АРК, работающих в марионеточном правительстве и других незаконно образованных органах власти Крыма после его незаконной аннексии Российской Федерацией.
Сообщает Политическая Херсонщина, со ссылкой на Центру журналистских расследований, по словам и.о. начальника отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, государственной Пограничной и Фискальной служб прокуратуры АРК Николай Еложенко.
«Установлено 63 человека (но это только руководящие лица, начальники структурных подразделений государственных органов и их первые заместители), которые по собственному желанию и в нарушение требований законодательства Украины перешли на сторону незаконно образованных органов в Крыму и в настоящее время там работают», - сообщил Николай Еложенко.
Отдел прокуратуры АРК в Херсоне осуществляет процессуальное руководство в расследовании 46 уголовных производств.. Среди дел, которые расследуются в Херсоне, большая часть касается фактов государственной измены, посягательства на территориальную целостность государства и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
В рамках расследования уголовных производств прокуратура АРК, ищет свидетелей событий 2014 года на полуострове и псевдо-выборов в Госдуму РФ на территории Крыма. С этой целью сотрудники прокуратуры делают выездные приемы внутренне перемещенных лиц.
«В настоящее время нами установлен перечень лиц, которые организовывали проведение этих "выборов", и тех, кто находился в избирательных комиссиях», - сообщил руководитель отдела прокуратуры АРК в Херсоне.
Напомним, работа прокуратуры АРК восстановлена в июне 2014 года в Киеве. С сентября 2016 года в Херсоне действует отдел прокуратуры Автономной республики Крым и г.Севастополя. В Херсон также передислоцировано ГУ СБУ в АР Крым и Севастополе, которым с мая 2017 года руководит генерал-майор милиции Александр Шмитько.