Владимир Миколаенко считает действия руководства "Херсонэлектротранса" наглыми и циничными

Херсонский городской голова Владимир Миколаенко назвал действия руководства "Херсонэлектротранса" и профкома троллейбусников наглыми, циничными и безответственными.

Именно так эмоционально высказался городской голова, когда узнал, что по решению профсоюза троллейбусников все троллейбусы были днем сняты с маршрута, а водители отправились митинговать к зданию Херсонского городского совета и требовать выплаты заработной платы.





О действиях своих подчиненных рассказал в ходе встречи с городским головой в присутствии прессы руководитель "Херсонэлектротранс" Егор Устинов (руководитель городской организации "Оппозиционного блока", депутат горсовета). Егор Александрович пояснил, что сегодня водители должны были получить очередную зарплату, а денег на счету коммунального предприятия нет в связи с тем, что депутаты этих денег не выделили на сессии 7 июля. Поэтому днем они начали забастовку.





Мы уже писали о том, что депутаты не смогли провести сессию городского совета, так-как не утвердили порядок дня сессии. Ни "промэрское большинство", ни "демократическая оппозиция" не захотела голосовать за проекты порядка дня своих оппонентов. И если позиция "меньшинства" была понятная: они не хотели голосовать за те вопросы, которые появились в порядке дня без обсуждения в депутатских комиссиях, то позиция "большинства", к которому принадлежит и депутат горсовета Егор Устинов, выглядит более уязвимой - в результате их упорства не были профинансированы важные социальные проекты. В том числе без денег оказалось, кстати, и троллейбусное депо.





В ходе беседы с представителями забастовщиков городской голова пытался узнать, чего добиваются забастовкой троллейбусники и в чем виноваты пенсионеры перед ними. На его простой вопрос: почему вместо того, чтобы снимать с маршрутов все троллейбусы, профсоюз не привел для переговоров к руководству города свою делегацию - он так и не получил внятного ответа.





Не получил мэр ответа и на вопрос: почему троллейбусники "ударили" по горожанам вместо того, чтобы потребовать у депутатов провести сессию и проголосовать данный вопрос.





Владимир Васильевич акцентировал внимание на том, что в последние месяцы городская власть делает очень много для развития троллейбусного депо, в частности, была погашена задолженность, повышены зарплаты. А вместо понимания - проводятся, как выразился городской голова "провокации" для обострение ситуации в городе.





В ходе разговора выяснились и другие "любопытные" детали. Так, оказывается, за порядок дня сессии не голосовали и часть депутатов "Оппозиционного блока", в том числе и сам Егор Устинов (Егор Александрович почему-то решил, что его голосование за повестку дня будет проявлением конфликта интересов). В результате не хватило всего лишь трех голосов, из них два "голоса" "не дали" представители "Оппозиционного блока", которые при этом были на сессии не в полном составе. То есть, вместо того, чтобы задавать вопросы депутатам, в том числе и своей фракции, Егор Устинов решил подержать в напряжении мэра и горожан.





По результатам беседы Херсонский городской голова Владимир Миколаенко пообещал провести проверку того, как и в каких размерах выплачиваются зарплаты простым водителям в депо, насколько были выдержаны процедуры объявления забастовки, а по итогам проверки, в случае выявленных нарушений, уволить виновных.

Напомним, что сегодня руководитель фракции "УКРОП" Виталий Богданов пообещал инициировать создание временной депутатской контрольной группы для проведения проверки работы КП "Херсонэлектротранс" и в первую очередь: куда ушли деньги от повышения оплаты за проезд.



