» » Владимир Миколаенко считает действия руководства "Херсонэлектротранса" наглыми и циничными

Владимир Миколаенко считает действия руководства "Херсонэлектротранса" наглыми и циничными

Владимир Миколаенко недоволен 
Херсонский городской голова Владимир Миколаенко назвал действия руководства "Херсонэлектротранса" и профкома троллейбусников наглыми, циничными и безответственными.
 
Именно так эмоционально высказался городской голова, когда узнал, что по решению профсоюза троллейбусников все троллейбусы были днем сняты с маршрута, а водители отправились митинговать к зданию Херсонского городского совета и требовать выплаты заработной платы.

О действиях своих подчиненных рассказал в ходе встречи с городским головой в присутствии прессы руководитель "Херсонэлектротранс" Егор Устинов (руководитель городской организации "Оппозиционного блока", депутат горсовета). Егор Александрович пояснил, что сегодня водители должны были получить очередную зарплату, а денег на счету коммунального предприятия нет в связи с тем, что депутаты этих денег не выделили на сессии 7 июля. Поэтому днем они начали забастовку.

Мы уже писали о том, что депутаты не смогли провести сессию городского совета, так-как не утвердили порядок дня сессии. Ни "промэрское большинство", ни "демократическая оппозиция" не захотела голосовать за проекты порядка дня своих оппонентов. И если позиция "меньшинства" была понятная: они не хотели голосовать за те вопросы, которые появились в порядке дня без обсуждения в депутатских комиссиях, то позиция "большинства", к которому принадлежит и депутат горсовета Егор Устинов, выглядит более уязвимой - в результате их упорства не были профинансированы важные социальные проекты. В том числе без денег оказалось, кстати, и троллейбусное депо.

В ходе беседы с представителями забастовщиков городской голова пытался узнать, чего добиваются забастовкой троллейбусники и в чем виноваты пенсионеры перед ними. На его простой вопрос: почему вместо того, чтобы снимать с маршрутов все троллейбусы, профсоюз не привел для переговоров к руководству города свою делегацию - он так и не получил внятного ответа. 

Не получил мэр ответа и на вопрос: почему троллейбусники "ударили" по горожанам вместо того, чтобы потребовать у депутатов провести сессию и проголосовать данный вопрос. 

 
Владимир Васильевич акцентировал внимание на том, что в последние месяцы городская власть делает очень много для развития троллейбусного депо, в частности, была погашена задолженность, повышены зарплаты. А вместо понимания - проводятся, как выразился городской голова "провокации" для обострение ситуации в городе.

В ходе разговора выяснились и другие "любопытные" детали. Так, оказывается, за порядок дня сессии не голосовали и часть депутатов "Оппозиционного блока", в том числе и сам Егор Устинов (Егор Александрович почему-то решил, что его голосование за повестку дня будет проявлением конфликта интересов). В результате не хватило всего лишь трех голосов, из них два "голоса" "не дали" представители "Оппозиционного блока", которые при этом были на сессии не в полном составе. То есть, вместо того, чтобы задавать вопросы депутатам, в том числе и своей фракции, Егор Устинов решил подержать в напряжении мэра и горожан.

По результатам беседы Херсонский городской голова Владимир Миколаенко пообещал провести проверку того, как и в каких размерах выплачиваются зарплаты простым водителям в депо, насколько были выдержаны процедуры объявления забастовки, а по итогам проверки, в случае выявленных нарушений, уволить виновных.
Напомним, что сегодня руководитель фракции "УКРОП" Виталий Богданов пообещал инициировать создание временной депутатской контрольной группы для проведения проверки работы КП "Херсонэлектротранс" и в первую очередь: куда ушли деньги от повышения оплаты за проезд.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

троллейбусы Троллейбусне депо забастовка Владимир Миколаенко Егор Устинов зарплата важлива

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica