Олександр Мошнягул: «Депутати-прогульники повинні скласти повноваження»

Які зміни необхідні для вдосконалення правового регулювання статусу депутатів місцевих рад? На 25 жовтня відповідали херсонці з числа громадських діячів, вчених херсонських ВНЗ, депутатів обласної, міської та районних у місті рад, юристів, журналістів. Круглий стіл був організований Фондом громади Херсона «Захист». Один з учасників круглого столу, керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул під час круглого столу озвучив свої пропозиції, які публікуємо нижче.

1. Серед підстав для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, що містяться у статті 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», залишити «невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми». Натомість внести зміни до Закону України «Про місцеві вибори», передбачивши обов’язковість подання кандидатом у депутати власної передвиборної програми.

2. Вилучити із Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» положення щодо відкликання депутатів місцевих рад, натомість скоротити до двох років термін їх повноважень.

3. У проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання статусу депутатів місцевих рад» передбачити, що у разі пропуска депутатом місцевої ради протягом року більше двох третин її пленарних засідань або засідань постійної комісії без поважних причин, відповідна рада приймає рішення про складання повноважень таким депутатом.

4. Передбачити у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання статусу депутатів місцевих рад» чіткі параметри щодо змісту інформації про депутата місцевої ради та його діяльність (утому числі стосовно контактних даних депутата, графіку прийому ним виборців), яка є обов’язковою для оприлюднення на офіційному веб-сайті ради, у засобах масової інформації.

5. Врегулювати законодавчо порядок закріплення місцевими радами депутатів відповідних рад за територіальними виборчими округами.

Результатом активної дискусії та відвертого обміну думками на круглому столі стало напрацювання цілого ряду пропозицій та зауважень до законопроекту, які найближчим часом будуть узагальнені і передані для розгляду в профільному парламентському комітеті.