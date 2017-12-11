Трохи про активність депутатів Херсонської міськради. Найактивніші – Укроп, аутсайдери – Радикальна партія

Думаю, навряд чи хтось буде заперечувати проти твердження, що ключовим критерієм роботи будь-якого місцевого депутата є його діяльність в раді. Саме активності в постійних комісіях та особливо на пленарних засіданнях чекають від обранця виборці, адже саме тут він може реалізувати свої найсміливіші передвиборчі обіцянки.

Закон «Про статус депутатів місцевих рад» наділяє депутата в цьому контексті доволі широкими повноваженнями: вносити пропозиції до порядку денного засідань ради; вносити проекти рішень, поправки до них; брати участь у обговоренні питань, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам та головуючому на засіданні; брати участь у формуванні утворюваних радою органів, в обранні, призначенні та затвердженні кандидатур посадових осіб; ініціювати перевірку роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій; ініціювати звіти будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді.

Як бачимо, повноваження чималі, але чи в повній мірі користуються ними наші обранці? Ми вирішили з’ясувати це на прикладі Херсонської міської ради. Наші експерти переглянули протоколи пленарних засідань ради за рік (з грудня 2016 до листопада 2017 рр.) та відібрали з них виступи та коментарі депутатів. Відразу зазначимо, ми враховували тільки змістовні виступи (не враховували технічні, на нашу думку, питання на кшталт: пропозиції до порядку денного, про повернення питання до розгляду, зауваження з процедури ведення засідання, поздоровлення, відповіді колегам тощо). Пропозиції щодо внесення питань на розгляд враховувалися тільки якщо вони аргументувались конкретними пропозиціями по змісту. Також не враховувались виступи депутатів в якості керівників підрозділів виконкому або комунальних підприємств.

Найбільш активним, за нашими оцінками, виявився Єгор Устінов (Опозиційний Блок) якому зараховано 30 змістовних виступів. 25 виступів у Дмитра Ільченка (Батьківщина), 24 у Леоніда Ремиги (БПП), 21 у Андрія Дмитрієва (Самопоміч) та 20 у Олени Мазур (УКРОП). Це при тому, що тільки Олена Мазур не пропустила за досліджений період жодного пленарного засідання. Андрій Дмитрієв пропустив аж 9. Дмитро Ільченко та Леонід Ремига не відвідали 4, а Єгор Устінов 2 засідання. Ще 14 обранців мають від 10 до 18 виступів, що є свідченням достатньо високої активності.

Але є й куди менш активні депутати. Так, жодного разу не були помічені у змістовних виступах представники БПП: Юрій Кирилов та Олександр Кривчун, Олександр Васильєв з Радикальної Партії та позафракційна Ірина Ценкер. Тільки по одному виступу у представниці того ж БПП Галини Лугової, Аркадія Подлєсного (Самопоміч), Віктора Шевчука та Ольги Маренчук (обидва Наш Край). Ще 13 обранців мають 2 або 3 виступи. Юрій Кирилов, до того ж майже не відвідував пленарні засідання, був присутнім на 6 з 25. Олександр Кривчун був відсутнім на 3 засіданнях, а Ірина Ценкер на 5.

Найбільш активними були депутати з Опозиційного Блоку, на їх рахунку 75 виступів, 67 у депутатів з БПП. Якщо б не розкололась фракція Самопомочі, то на рахунку її депутатів був би 71 виступ, а так в умовно Самопомочі Андрія Дмитрієва 29 виступів, а Руслана Рубана 42. На рахунку депутатів з УКРОПУ 54 виступи, у Батьківшини 51, у Свободи 36, 32 у депутатів з Нашого Краю, і тільки 4 виступи на трьох обранців з Радикальної Партії Олега Ляшка.

Але це відносні показники. Адже в кожній фракції різна кількість обранців і через це різний результат. Ми також вирахували середню кількість виступів по кожній фракції, і тут ситуація суттєво відрізняється. Ну, наприклад, у Самопомочі Андрія Дмитрієва тільки 2 депутати, і тому середній показник в цій фракції 14 з половиною виступів на одного. У фракції УКРОП цей показник складає 10.8, у Батьківщини 10.2, 9, а у лідера у відносному заліку Опозиційного Блоку 9.3.

Явними аутсайдерами є фракція Нашого Краю (3.5 виступи на депутата) та Радикальна партія, (трохи більше 1 відсотку).

Такою побачили активність депутатів Херсонської міської ради під час пленарних засідань наші експерти. Слід відмітити, що поруч з групою активних депутатів, які постійно беруть участь в обговоренні сесійних питань є й такі, що просто відбувають номер. Можливо, вони проявляють свою активність у вирішенні проблемних питань на виборчому окрузі? Побачимо в подальшому моніторингу.

Олександр Мошнягул