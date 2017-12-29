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Бандеризация Херсона продолжается

Факельное шествие в честь Дня рождения Степана Бандеры. 1 января 2018 года. Херсон.  

Вчера в Херсоне состоялась уже традиционное факельное шествие в честь рождение Проводника (Степана Бандеры). 
Инициаторами шествия стали молодые представители партии "Свобода" и других националистических организаций.
Молодые люди собрались на одноименной площади Свободы, а потом с зажженными факелами прошлись центральными улицами - проспектом Ушакова и Перекопской и на аллеи Украинских героев, что находится в парке имени Тараса Шевченко,  провели митинг.
Как написал депутат Херсонского городского совета от ВО "Свобода" Виталий Урбанский,  в шествии приняли участие активисты ВО "Свобода", Конгресса украинских националистов, Правого сектора, "Сокола". 
"Навіть за 110 км від окупованого Криму херсонські націоналісти пройшли смолоскипною ходою, тим самим акцентувавши на незворотність процесів бандеризації Херсону!" - отметил Виталий Урбанский. 
Факельное шествие по центральным улицам Херсона на 1 января стало уже традиционным.
От редакции: Кстати, нам не совсем понятен акцент на расстоянии до оккупированных территорий. Ведь правые активисты могли бы провести свое факельное шествие даже за сто метров от линии разграничение, за которой находятся российские оккупационные части. И это было бы, действительно, хорошей демонстрацией силы украинских борцов за независимость. 
На фото, которые были размещены на странице Виталия Урбанского, эпизоды Факельного шествия.  

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