Звіти депутатів Херсонської міської ради за другий рік роботи: факти та проблеми

Згідно закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат міської ради зобов’язаний звітувати перед виборцями на відкритій зустрічі не рідше, ніж раз на рік. Як це роблять депутати Херсонської міської ради, вирішили з’ясувати місцеві активісти. Ціла низка громадських об’єднань направила своїх представників спостерігати за проведенням цьогорічних звітів.

Представники Херсонської обласної організації Комітету Виборців України та Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, які реалізують в Херсоні громадську ініціативу «Атестація депутатів місцевих рад», ХМГО «Вільне місто», Товариства по захисту інтересів та прав споживачів, ГО «Руський культурний центр ім. О.С.Пушкіна» журналісти онлайн видання visnik.ks.ua, та інші активісти відвідали майже всі депутатські звіти.

7 лютого, під час засідання громадської ради при Херсонському міському голові, вони поділились своїми враженнями від спостережень та оголосили пропозиції до міської ради щодо вдосконалення процесу звітування, адже побачили чимало проблем.

Процедура проведення звітів регулюється згаданим вище законом та рішенням Херсонської міської ради № 437 від 20.10.2016 року «Про організацію проведення звітів депутатів міської ради VІІ скликання перед виборцями про депутатську діяльність», згідно якого депутати повинні звітувати не рідше одного разу на рік, але не пізніше 15 грудня кожного поточного року. Депутат інформує про час та місце проведення свого звіту відділ забезпечення депутатської діяльності не пізніше, ніж за 10 днів до дня звіту, а відділ інформаційного та програмного забезпечення міської ради повинен забезпечити оприлюднення цієї інформації. Але, в який спосіб, та на яких інформаційних ресурсах, в постанові не зазначено.

На сайті Херсонської міської ради був створений розділ: «Графік проведення звітів депутатів Херсонської міської ради VІІ скликання перед виборцями за 2017 рік». На ньому, по мірі надходження, розміщувалась інформація про час, дату та місце звітів обранців. За законом, інформація про звіти повинна розміщуватись не пізніше, ніж за сім днів до його проведення.

Коли, кілька тижнів тому, ми почали аналізувати інформацію з графіка, там були відсутні відомості про шістьох депутатів: Сергія Жуйкова (БПП), Олександра Васильєва (РПЛ), Віктора Шевчука, Володимира Сальдо, Юрія Кліментенко (всі Наш Край) та Олексія Заболотного (Опозиційний Блок). Під час відвідання звітів нашими волонтерами з’ясувалось, що останній все ж таки звіт провів. На диво, зранку, перед проведенням засідання громадської ради та нашої презентації в графіку з’явились прізвища та звіти Володимира Сальдо, Юрія Кліментенка, Віктора Шевчука та згаданого Олексія Заболотного. А от коли і де вони їх проводили, не зазначено. Ще у трьох обранців ця інформація чомусь зникла. Але ж вона важлива саме напередодні звіту, як засіб інформування, і маніпулювання нею групи депутатів з Опозиційного Блоку та Нашого Краю виглядає доволі дивним. Слід також додати, що депутат обласної ради Микола Ставицький повідомив про звіт Олександра Васильєва та надав фото самого заходу.

Далеко не всі депутати виконали вимогу свого ж рішення - прозвітувати до 15 грудня. 18 обранців продовжували звітувати і після «dead line». Останнім аж 18 січня впорався Леонід Ремига. Можливо, це і не таке вже суттєве порушення, якщо б не одна деталь: 8 з них звітували на тижні корпоративів (з 25 до 30 грудня), а один 3 січня, коли вся країна «виходила» з свят (остання інформація чомусь зникла з сайту, коли готувався матеріал). Ну дійсно, наскільки ж це потрібно бути свідомим виборцем, щоб прийти на депутатський звіт 30 грудня, навіть якщо це лідер «Свободи» Євген Матковський.

Ще одне загальне зауваження. Значна частина депутатів звітувала не в тому районі, де приймає виборців, а зовсім в інших частинах міста. Ми нарахували 17 таких обранців. Наприклад, обрана в Степанівці Неля Голубенко, приймає виборців на 1 Таврійському, а звітувала біля Драмтеатру. Виходить, приймають виборців та намагаються вирішувати їх проблеми в одному місці, а звітують зовсім в іншому, перед другими виборцями.

Стала поширеною практика колективних зустрічей. Вона, звичайно, законом не заборонена, і, можливо, можна сприйняти звіт двох обранців одночасно, але ніяк не більше. Не зовсім зрозуміло, як можна за півтори години прослухати повноцінні звіти, задати питання та поспілкуватись з 4 – 5 депутатами. А такі колективні зустрічі запланували депутати з фракцій «Батьківщина» (5 осіб) та Опозиційний Блок (4 депутати).

Наші спостерігачі на звіті депутатів Опозиційного Блоку засвідчили: єдиним задовільним звітом, був звіт Алли Беліченко, всі інші скоріше походили на розповіді про поточну роботу та діяльність фракції. До того ж, «відбулась заміна», Сергія Собчука, який не прийшов на звіт, «замінив» згаданий вище Олексій Заболотний.

У депутатів з «Батьківщини» виникло непорозуміння щодо оцінки кількості виборців під час звіту, вона коливалась від 40 осіб у Катерини Пушкарьови до 118 у Дмитра Ільченко. Звіт проходив у приміщенні Конгрес Холу за адресою вулиця Ярослава Мудрого, в залі, в якому, за самими сміливими оцінками може розміститись не більше 70 осіб.

В рішенні міської ради чомусь відсутнє нагадування депутатам, що вони мають надати раді тексти своїх звітів. Можливо, тому ще пару днів тому було розміщено тільки 17 звітів. Через згадане на початку матеріалу «диво» в день проведення громадської ради, на сайті додатково з’явилось 14 звітів. Ми пов’язуємо це із поширенням інформації про презентацію нашого дослідження, що є доброю реакцією депутатів на цікавість громадськості.

Ми вирішили проаналізувати змістовність контексту звітів та їх відповідність нормам законодавства:

Закон зобов’язує депутата висвітлити в звіті наступні теми:

- про його діяльність у міській раді та в її органах;

- про прийняті міською радою та її виконавчими органами рішення, про хід їх виконання, про свою участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради;

- про роботу з виборцями виконання їх доручень.

Скажемо так, тільки в 7 звітах ми побачили докладний опис роботи в раді (на пленарних засіданнях, в постійних та в тимчасових комісіях, роботу над проектами рішень). Найбільш якісно, на нашу думку, описали свою роботу в раді Михайло Линецький та Дмитро Іванов (обидва БПП), В’ячеслав Ярьоменко (Позафракційний), Дініс Бердник та Андрій Дмитрієв (обидва Самопоміч), Михайло Чемерис та Валентин Сух (ще одна Самопоміч) та Антон Хмаро, які докладно розповіли як про роботу на сесії, так і з виборцями.

Частина депутатів «упустила» роботу в сесійній залі та в комісіях, але докладно прописала проблеми виборців своїх округів, які вони вирішують: Дмитро Іванов, Галина Лугова, Леонід Ремига, Олександр Кривчун та Олена Урсуленко (БПП), Ольга Маренчук та Оксана Матусевич (Наш Край).

Переважна більшість депутатів обмежилась відписками в маленькому папірці, який більше схожий на короткий протокол, а не на звіт. Де проходив звіт, коли, в якому приміщенні, скільки було виборців? В кращому випадку в ньому зазначали пару питань, які піднімали виборці.

23 обранці поки що не надали жодної інформації про свій звіт. Серед них 3 лідери фракцій: Віталій Богданов (УКРОП), Євген Матковський (Свобода) та Сергій Жуйков (БПП).

Що ж розповіли громадські активісти, які безпосередньо відвідали звіти?

Всього було відвідано 26 звітів, за результатами чого були зроблені наступні висновки:

-Як не дивно, але окремі депутати, які повідомили про звіт, схоже і не збирались його проводити. Так, Сергій Волошинов (БПП) в зазначений на сайті час на звіт в екіпаж ХДМА не з’явився. В режимному закладі про звіт ніхто не знав, а сам депутат прибув тільки після дзвінка трьох виборців, які прийшли на звіт, і «звітував» виключно за їх запитаннями в бібліотеці закладу.

-Депутати-очільники та керівники комунальних підприємств здебільшого розповідали про свою роботу у цих підприємствах, аніж в якості депутата. Особливо це стосується Віталія Урбанського, який докладно розповів про відновлення під його керівництвом зовнішнього освітлення та Сергія Білоковиленка, який сконцентрувався на стані парків міста.

-Як правило, депутати приділяли переважну увагу питанням роботи на територіальному виборчому окрузі, оминаючи загальноміські проблеми, свою роботу в раді. Натомість депутат міської ради обраний за одномандатним округом міста Херсон, отже, має піклуватись про все місто.

-На звітах несподівано з’ясувалось, що майже всі депутати були активними борцями за справедливі тарифи на проїзд у громадському транспорті і не підтримували підвищення тарифу. Були такі, хто дійсно не підтримував такої ідеї без розрахунків. Але, наприклад, Оксана Д’якова, Сергій Білоковиленко, Руслан Рубан та Віталій Урбанський спочатку не підтримували ідею відміни необґрунтованого тарифу, а на звітах розповідали, як боролись за те, аби ціна проїзду не піднімалась.

-Депутати майже не використовували мультимедіа під час звітів. Окремим позитивним прикладом є звіти Михайла Линецького та Дініса Бердника, які використовували презентацію та роздали учасникам звіту його паперові екземпляри.

-Не всі депутати добре продумали, в яких умовах буде проходити звіт. Так, Олена Мазур звітувала 24 грудня за доволі холодної погоди у дворі будинку (звіт Оксани Матусевич теж проходив на вулиці, але було тепло), а сам звіт завершився салютом, хоча подібне наразі заборонено в Херсоні.

Необхідність правового регулювання процесу звітів депутатів

На думку представників громадськості, для того, щоб зробити депутатські звіти доступними та змістовними, слід унормувати процес їх проведення спеціальними правовими нормами. На засіданні громадської ради був презентований спеціально підготовлений проект «Порядку звітування депутатів Херсонської міської ради». Його головні положення можна звести до наступного:

Звітування депутата включає три обов’язкові складові:

1) складення за спеціальною формою письмового звіту, який подається до відділу забезпечення депутатської діяльності міської ради не пізніше, як за 10 днів звіту разом з інформацією про час та місце його проведення;

2) особисте звітування депутатом перед виборцями на відкритій зустрічі.

3) складення Протоколу звітування депутата перед виборцями за встановленою радою формою.

І звіт і протокол повинні невідкладно розміщуватись на сайті ради для ознайомлення виборцями.

Депутат зобов’язаний розкрити в звіті теми: своєї роботи під час пленарних засідань та на комісіях, роботу з виборцями у виборчому окрузі, поінформувати виборців про підготовані депутатські запити та звернення та про результати їх звернення.

Інформація про час та місце проведення звіту повинна обов’язково розміщуватись на сайті міста не пізніше, ніж за 7 днів до самого звіту.

Депутати повинні поінформувати раду про свої звіти під час пленарного засідання після закінчення звітів.