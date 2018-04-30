Доброчесність депутатів Херсонської міської ради: результати рейтингу

27 квітня о 13.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон відбулася прес-конференція з теми «Аналіз доброчесності депутатів Херсонської міської ради в деклараціях за 2016 та 2017 роки та при діях в умовах конфлікту інтересів». Результати відповідного аналізу презентував експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов.

Згідно з методикою було перевірено наявність декларацій на сайті НАЗК (в разі наявності депутат одержував 5 балів, за відсутності 0), а також самостійне оприлюднення депутатами своїх декларацій на інших, окрім НАЗК, відкритих ресурсах (оприлюднення 5 балів, відсутність 0 балів). Також експерти перевірили правдивість відомостей, поданих в декларації шляхом її порівняння з даними інших відкритих джерел (Єдиним держреєстром юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, Реєстром речових прав на нерухоме майно, Реєстром МВС (автомобілі), сайтом міської ради, деклараціями близьких осіб депутата). Відповідність відомостей у декларації даним інших джерел – 5 балів, невідповідність – 0 балів.

Результати і оцінки

Максимально можливий бал по трьох критеріях оцінювання за 2 роки (30 балів) не отримав жоден херсонський депутат, оскільки окрім сайту НАЗК, ніхто з них не розмістив свої декларації за 2016 рік на інших ресурсах.





Найбільшу кількість балів за рейтингом доброчесності отримав Михайло Линецький - 25 балів.

Перевірка на відповідність даних відкритим реєстрам показала, що депутат зазначив всі відомості правильно. Крім того він додатково розмістив свою декларацію за 2017 рік на офіційному сайті міськради, продемонструвавши високий рівень своєї відкритості.

44 депутати, тобто, більшість, отримали по 20 балів. Перевірка на відповідність даних вівдкритим реєстрам показала, що ця група депутатів зазначив відомості правильно, але обмежилася оприлюдненням декларацій лише на обов'язковому ресурсі НАЗК.

Це Беліченко Алла, Бердник Дініс, Богданов Віталій, Боржков Валерій, Борисевич Вікторія, Васильєв Олександр, Волошинов Сергій, Голубенко Нелля, Горланов Іван, Грек Ігор, Д'якова Оксана, Дмитрієв Андрій, Жуйков Сергій, Заболотний Олексій, Іванов Дмитро, Ільченко Дмитро, Кирилов Юрій, Кияновський Артем, Кривчун Олександр, Леонова Лариса, Мазур Олена,Маренчук Ольга, Марієв Юрій, Матусевич Оксана, Підперигора Роман, Подлєсний Аркадій, Пушкарьова Катерина, Ремига Леонід, Романюк Олег, Рубан Руслан, Сальдо Володимир, Семенчев Ігор, Собчук Сергій, Сух Валентин, Токарев Ігор, Трошин Станіслав, Урбанський Віталій, Урсуленко Олена, Устинов Єгор, Хмаро Антон, Ценкер Ірина, Чемерис Михайло, Черненко Олег, Шевчук Віктор.Ми порівняли декларації за 2016 та 2017 роки у тих депутатів, які у 2016 році допустили неточності у опублікованих деклараціях й побачили деякі позитивні зміни.

Три депутати в деклараціях за 2017 рік виправили допущені ними при декларуванні за 2016 рік недоліки й вказали відомості, які в перший раз забули вказати:





Дмитро Больбот зазначив корпоративні і бенефіціарні права на 5 підприємств;

Олександр Ложичев зазначив своє і своєї дружини право співвласності на фермерське господарство;

Євген Матковський зазначив право власності на частину житлового будинку в Херсоні.





Ці депутати отримали по 5 балів за 2016 рік і по 10 за 2017, разом по 15.

При цьому шість депутатів не внесли в свої декларації виправлення.





Вони мають найнижчий бал 10 – по 5 балів кожного року просто за те, що розмістили на сайті НАЗК свої декларації , але два роки поспіль не зазначають певних належних їм чи їх близьким активів:

- Сергій Білоковиленко –належні йому 2 квартири і підвал;

- Юрій Кліментенко – належний його дружині автомобіль;

- Станіслав Лисюк – права власності на ¼ квартири з родичами;

- Галина Лугова – корпоративні права чоловіка на 1,25% ТОВ «Херсонська будівельно-монтажна дільниця»;

- Євген Назарян – корпоративні права дружини на 49% ТОВ «Русский дом»;

- В'ячеслав Яременко – свої та дружини права на три ТОВ «РБУ-11», «Газ-авто», «Газ Авто.», і одне ПП «Газ-авто плюс»





Як зазначив Володимир Молчанов, за 2016 рік не зазначена нерухомість - 3 випадки, не зазначені корпоративні права - 5 випадків, не зазначені самохідні транспортні засоби - 3 випадки, разом 9 порушників, з яких двоє в двох номінаціях кожен. За 2017 рік: нерухомість - 2 випадки, корпоративні права - 3 випадки, транспорт - 2 випадки, разом 7 порушників, кожен лише в одній номінації.

«Частина депутатів нехтує доброчесністю при декларуванні, що полягає в уникненні зазначення як близьких осіб, що спільно з ними проживають, так і наявних прав не лише власності, але й користування майном. Окрім зазначених у звіті порушників, існує група депутатів-«безхатьків», що мешкають у належних їх рідним помешканнях, проте не зазначають у деклараціях ані цих рідних, ані права користування нерухомістю», - розповів Молчанов.

Однак зменшення числа порушень з 11 до 6, тобто на 45%, надихає на переможний настрій.

Аналіз доброчесності депутатів Херсонської міської ради при діях в умовах конфлікту інтересів протягом листопада 2017-березня 2018 років:

Згідно з методикою було проаналізовано 4 чергових (6 пленарних засідань) і 3 позачергових сесії, з відповідними засіданнями постійних комісій.

На сесіях зафіксовано 67 особистих усних заяв депутатів про наявність у них конфліктів інтересів, з них 9 були ними повторені перед розглядом конкретних питань. Також зафіксовано 2 озвучення міським головою письмових повідомлень депутатів про конфлікти інтересів.

Проаналізовано питання порядку денного сесій та комісій шляхом порівняння з наявним Реєстром приватних інтересів і виявлення ситуацій з конфліктами інтересів.

Зафіксовані 67 повідомлень депутатами про конфлікти інтересів мали такі наслідки:

- 20 самоусунень депутатів від голосування відповідних питань, з яких 8 самоусунень від цілого порядку денного;

- 47 випадків голосування депутатом після особистого оголошення про конфлікт інтересів.





Сфери, в яких на думку депутатів, у них виникає конфлікти інтересів: "бюджет" - 21; "земля" - 18, "всі" або "деякі" питання (які - депутати не оголошують) - 10, інші питання -18.

Разом виявлено 10 порушень, здійснених 9 депутатами, з них 4 порушення на засіданнях постійних комісій, 5 порушень 4 депутатами – на пленарних засіданнях.

Предмети порушень: "земля" - 5 випадків (Дмитро Больбот, Нелля Голубенко (2 рази), Юрій Кліментенко Володимир Сальдо),

"бюджет" також 5 випадків (Ігор Грек, Олексій Заболотний, Галина Лугова, Ольга Маренчук, Михайло Чемерис).





У результаті аналізу експерт дійшов наступних висновків: «Норми законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів фактично діють суто формально, депутати з приватним інтересом, чи навіть без нього, оптово оголошують про конфлікти інтересів з самі не знають яких питань, «бо це на всяк випадок не завадить».





«Також слід відзначити нерозуміння частиною депутатів відмінностей пленарного засідання ради від інших форм депутатської діяльності, зокрема засідань постійних комісій, на які норми ст. 59-1 не розповсюджуються, і простого оголошення про конфлікт інтересів для його врегулювання недостатньо» - відзначив Володимир Молчанов.





На прес-конференції були присутні депутати Херсонської міської ради Михайло Линецький (фракція «Солідарність») та Віталій Богданов (фракція «Укроп»). Як зазначив останній, голосування в умовах конфлікту інтересів дійсно має місце в депутатському корпусі, навіть назвав свіжі факти.

Михайло Линецький в свою чергу зазначив, що він особисту зіткнувся з тим, що надав роз’яснення в Прокуратуру щодо майна, яке за старими даними ще йому належить, хоча він вносив нову інформацію про його продаж. «Можливо, у моїх колег, така сама проблема», - прокоментував депутат.

Трансляцію прес-конференції можна подивитися за посиланням - https://www.facebook.com/cmc.kherson/videos/1848411452118230/