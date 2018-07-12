Місцеві депутати та конфлікт інтересів. Результати моніторингу

2 липня в Херсоні презентували результати моніторингу дотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який був проведений в рамках всеукраїнської громадської кампанії "Атестація депутатів місцевих рад", та реакцію НАЗК й національної поліції на повідомлення громадських активістів про можливі порушення антикорупційного законодавства з боку депутатів.

Ця реакція є незадовільною. Більшість повідомлень про порушення з боку місцевих депутатів, поданих до НАЗК та Національної поліції залишаються без відповіді.

До таких висновків приходять громадські організації, які реалізують ініціативу з Атестації депутатів місцевих рад в 12 обласних центрах України.

З 51 заяви про можливі порушення, поданої до головних управлінь Національної поліції, а також 50 заяв про можливі порушення, поданих до НАЗК. Досі без відповіді залишається 68 заяв.

Нагадаємо, що в рамках громадської кампанії «Атестація місцевих депутатів» громадські організації з 12 областей України здійснювали моніторинг дотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатами Дніпровської, Івано-Франківської, Краматорської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернівецької міських рад. Окрім того, аналітики проаналізували відомості з декларацій депутатів цих рад і порівняли їх з даними відкритих державних реєстрів.

За результатами моніторингу були виявлені ймовірні порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діях депутатів Івано-Франківської (1 депутат), Краматорської (1), Сумської (4) та Херсонської (4) міських рад.

Невідповідності між відомостями декларацій та даними відкритих державних реєстрів були виявлені відносно депутатів Дніпровської (9 депутатів), Одеської (9), Херсонської (5) і Черкаської (8) міських рад.

На основі виявлених фактів, на початку травня Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції та Національної поліції з повідомленнями про можливі порушення з боку депутатів місцевих рад.

До НАЗК було подано 30 заяв щодо можливої невідповідності інформації, наданої депутатами в деклараціях, а також 10 заяв щодо ймовірного порушення вимог врегулювання конфлікту інтересів. До головних управлінь Національної поліції у відповідних областях було подано 31 заяву щодо можливих недостовірностей в деклараціях та 10 заяв щодо ймовірного порушення вимого врегулювання конфлікту інтересів.

Станом на 25 червня 2018 року було отримано лише одну відповідь щодо відсутності конфлікту інтересів в діях депутата Херсонської міської ради від обласного управління Національної поліції, а також від НАЗК. Більшість заяв про можливі порушення, як поданих до НАЗК, так і поданих до обласних управлінь Національної поліції – залишаються без відповіді: 34 заяви до НАЗК, а також 34 заяви до обласних управлінь Національної поліції.

Повідомлення про перевірку наданих в заявах фактів отримано щодо 6 випадків, повідомлених до НАЗК, а також щодо 5 випадків, повідомлених до обласних управлінь Національної поліції.

Щодо ще одного повідомленого факту про можливе порушення з боку депутата Сумської міської ради отримано повідомлення про неможливість притягнення до відповідальності депутата.

Громадська кампанія з “Атестації депутатів місцевих рад” започаткована Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» та реалізується в партнерстві з громадськими організаціями з інших областей України. Антикорупційний компонент Атестації депутатів місцевих рад реалізується в рамках проекту ООО ВГО “Комітет виборців України” “Доброчесні місцеві депутати” за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії.

Контактна особа у Херсонській області: Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень Олександр Мошнягул 0503966752 admos@ukr.net