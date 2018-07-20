Неизвестные попытались сорвать сразу две пресс-конференции в Херсоне

Сегодня полиция и пожарники оцепили здание пресс-клуба "Нового дня" и принялись искать взрывное устройство.

Звонок поступил в тот момент, когда инициаторы неудавшегося митинга 6 июля рассказывали журналистам о тех проблемах, которые заставили их выйти в начале июля на площадь около Белого дома.

А после активистов планировал отчитаться в пресс-клубе о проделанной работе и народный депутат Александр Спиваковский.

Несмотря на требования полицейских, активисты провели пресс-конференцию, а Александр Спиваковский решил отчитаться о своей работе в областной администрации.

В результате, ложные минеры попали пальцем в небо.