Громадські активісти будуть збирати проблеми та виганяти корупціонерів

У Херсоні створено «Центр взаємодії», який буде збирати проблеми городян й вимагати їхнього вирішення. Про це сьогодні розповіли громадські активісти на прес-конференції.Навколо нового громадського утворення об'єдналися активісти Херсону, Каховки, Олешек та Антонівки. На прес-конференцію прийшли учасники подій 6 липня 2018 року біля Херсонської ОДА, щоб розповісти про ті проблеми, які примусили їх вийти до Білого дому.Нагадаємо, що їхня спроба була розцінена представниками влади та патріотичних організацій, як спроба дестабілізувати ситуацію й тому протестантів зустріли ветерани АТО. А в цей час по дивному збігу обставин на площі в літню спеку розгорталося якесь дитяче свято.Як всі ці події побачили активісти детально розповіла Римма БараненкоУчасники прес-конференції розповіли про свої проблеми та конфліктні ситуації, які не вирішуються роками. Координатор руху "Хвиля" Олександр Тарасов розповів про конфлікт в Генічеському районі навколо видобутку піску та про протистояння в Антонівці й спроби захистити систему меліорації від спроб її знищити.Валерій Гурківський докладно розповів про ситуацію навколо боротьби проти рибних браконьєрів. Олександр Цегельник - про свій конфлікт із районною адміністрацією, Ігор Петренко про те, що поліція гальмує розслідування справи з його похищенням тощо.«Правоохоронні органи ігнорують вимоги громадськості, яка звертається до них з інформацією та фактами корупційних діянь чиновників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Керівництво ХОДА заважає громадськості навіть публічно заявити про це, порушуючи право громадян на мирні зібрання», - стверджують ініціатори прес-конференції.Надаємо виступи ключових представників нової коаліції.Голова Херсонського обласного осередку "Руху нових сил" Юрій Биличенко про те, як влада тисне на районну газету "Каховська зоря"Олександр Тарасов про конфлікти навколо реконструкції зрошувальної системи в Анатонівці