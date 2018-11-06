Акции радикалов в день похорон Екатерины Гандзюк

Сегодня, в день похорон Екатерины Гандзюк прошли акции радикалов у дома "организатора" покушения на общественную активистку в Новой Каховке и у здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Как сообщают СМИ, акции провели правые радикалы из группы С14.





"Камеру видеонаблюдения на участке чем-то залепили, после чего во двор полетела сперва, предположительно светошумовая граната или взрывпакет, а затем – сразу несколько бутылок с зажигательной смесью.

По словам самого Игоря Павловского, пожара в его жилище не случилось, однако в нем – сильное задымление. Сейчас на месте преступления приступили к работе полиция и огнеборцы.

Сам Игорь Павловский, которого Николай Паламарчук недавно уволил, категорически отрицает любой конфликт с погибшей и.о. управделами Херсонского горсовета.

«Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались», - еще раз заявил Игорь Владимирович в телефонном разговоре". На фото, опубливанные в сети, видны надписи, которые сделали неизвестные на воротах и тротуаре около дома И.Павловского: "Павловский убийца", "Смерть собаці" "Вбивця", "Катя Гандзюк".

Фото: t.me/C14_news, Сергій Стерненко, Іван Оберемко





