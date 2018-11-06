Акции радикалов в день похорон Екатерины Гандзюк
Сегодня, в день похорон Екатерины Гандзюк прошли акции радикалов у дома "организатора" покушения на общественную активистку в Новой Каховке и у здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Как сообщают СМИ, акции провели правые радикалы из группы С14.
Вот как описывает интернет-издание "Херсонцы" нападение праворадикалов на дом Игоря Павловского: "Сегодня, 7 ноября, около двенадцати часов дня, группа неизвестных в балаклавах напала на дом экс-помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука – Игоря Павловского". Напомним, что в СМИ появилась информация со ссылкой на неизвестные источники, что И.Павловский якобы передавал деньги организатору покушения на Е.Гандзюк.
"Камеру видеонаблюдения на участке чем-то залепили, после чего во двор полетела сперва, предположительно светошумовая граната или взрывпакет, а затем – сразу несколько бутылок с зажигательной смесью.
По словам самого Игоря Павловского, пожара в его жилище не случилось, однако в нем – сильное задымление. Сейчас на месте преступления приступили к работе полиция и огнеборцы.
Сам Игорь Павловский, которого Николай Паламарчук недавно уволил, категорически отрицает любой конфликт с погибшей и.о. управделами Херсонского горсовета.
«Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались», - еще раз заявил Игорь Владимирович в телефонном разговоре". На фото, опубливанные в сети, видны надписи, которые сделали неизвестные на воротах и тротуаре около дома И.Павловского: "Павловский убийца", "Смерть собаці" "Вбивця", "Катя Гандзюк".
Вторая акция состоялась у здания областной полиции. Здесь, по информации "Херсон Онлайн" радикалы из С14 разрисовали двери и стены здание трафаретами с изображением Гандзюк и требованиями посадить экс-помощника нардепа от БПП Паламарчука Игоря Павловского, которого обвиняют посредничестве между заказчиком и исполнителем убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также подожгли файеры.
В своем телеграм-канале радикалы сообщили, что своим визитом они вынесли полиции Херсона предупреждение.
Фото: t.me/C14_news, Сергій Стерненко, Іван Оберемко