Анатолий Гриценко обвинил СБУ и Порошенка в нападении на него

Анатолий Гриценко сегодня в Херсоне обвинил СБУ и Петра Порошенка в организации нападения на него и активистов партии "Громадянська позиція", которая произошла 28 ноября в Одессе. В результате нападения пострадало три активиста. Об этом рассказал сам политик во-время пресс-конференции, которую он дал в Херсоне (на фото).





В начале пресс-конференции ее организаторы извинились за повышенные меры безопасности, которые были приняты партийнфым активом "Громадянськой позиції": участников пресс-конференции встречала полицейская охрана. В зале также находились добровольные защитники политика.

Анатолий Гриценко начал свое выступление с заявления, что СБУ организовала нападение на него и его команду в Одессе. По мнению политика, приказ о нападении на него дал лично Петр Порошенко. Он пообещал, что в случае его избрания СБУ и другие правоохранительные органы будут заниматься обязанностями, которые прописаны в Конституции.

Политик дал свою оценку введению военного положения в Украине. Он отметил, что Петр Порошенко имел все полномочия, чтобы ввести военное положение. Также он отметил высокий уровень угрозы, который исходит от действий России по блокированию Керченского пролива и Азовского моря. Анатолий Степанович отметил, что благодаря оперативным действиям Украины, мировое сообщество уже жестко отреагировало на агрессивные действия России.

В свою очередь Анатолий Гриценко считает, что военное положение надо было вводить в 2014 году. А сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение прав и свобод человека в областях, где было объявлено военное положение.

На видео - Вы можете прослушать ответы политика о его деятельности на посту Министра обороны, о подготовке к войне с Россией, о состоянии армии, о тех, кто финансирует деятельность партии "Громадянська позиція". Политик особо заверил, что его партия прозрачна для любых финансовых проверок. Его не финансируют олигархи и все счета открыты.





В конце Анатолий Гриценко рассказал о взаимодействии с избирателями. Отметим, что Анатолий Степанович заверил, что в Фейсбуке лично отвечает на все вопросы. Поэтому, если кто-то из читателей захочет задать вопрос, то знайте - ответит Вам лично сам политик.