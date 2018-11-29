Володимир Миколаєнко заявив, що боїться за своє життя

29 листопада 2018 року під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування обставин загибелі Катерини Гандзюк Херсонський міський голва Володимир Миколаєнко боїться за своє життя. Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Мустафа Наєм.





"У Херсоні, під час засідання ТСК, відразу двоє людей під камери і в присутності керівництва правоохоронних органів області (СБУ, ГПУ, НПУ) повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також за життя і здоров'я близьких: мер Херсона Володимир Ніколаєнко і заввідділом сектору по роботі зі ЗМІ міськради, близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена", - написав він.





Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.





Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО.



