Володимир Миколаєнко заявив, що боїться за своє життя
29 листопада 2018 року під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування обставин загибелі Катерини Гандзюк Херсонський міський голва Володимир Миколаєнко боїться за своє життя. Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Мустафа Наєм.
"У Херсоні, під час засідання ТСК, відразу двоє людей під камери і в присутності керівництва правоохоронних органів області (СБУ, ГПУ, НПУ) повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також за життя і здоров'я близьких: мер Херсона Володимир Ніколаєнко і заввідділом сектору по роботі зі ЗМІ міськради, близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена", - написав він.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.
Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО.
Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки. Активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин заявив, що Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк.
6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.
За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів. 29 та 30 листопада комісія працювала у Херсоні. Зокрема, представники комісії зустрілися із головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим, заступником голови облдержадміністрації Євгеном Рищуком, головою обласної ради Владиславом Мангером, міським головою Володимиром Миколаєнко, депутатами міської ради, громадськими активістами.
Зокрема нардепи займуться нападами в Одесі, Херсоні, Харкові, Сєверодонецьку, Києві і Київській області.