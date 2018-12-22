Херсонский оппозиционный блок будет двигать в Президенты Александра Вилкула

15 декабря в Киеве состоялся Восьмой съезд политической партии "Оппозиционный блок", в котором участвовали делегаты Херсонской областной организации во главе с Василием Фединым.

Съезд поддержал идею выдвижения от партии в Президенты Украины Александра Вилкула. Также был переизбран политсовет. Его возглавил Борис Колесников. В обновленный состав политсовета вошел руководитель Херсонской региональной организации Василий Федин.





Сопредседатель партии Борис Колесников сообщил журналистам, что на съезде присутствовали 148 из 168 делегатов, представляющие 18 партийных организаций.





При этом ни исключенных из партийной фракции в парламенте Юрия Бойко и Сергея Левочкина, ни других представителей этой группы на съезде не было. Невзирая на это, Колесников констатировал легитимность съезда и принятых им решений.





В частности, речь идет об утверждении новой редакции устава партии, в соответствии с которым партией будут руководить не два сопредседателя, а политсовет партии. Главой политсовета избран Борис Колесников, а в его состав вошли руководители областных организаций и народные депутаты из так называемой «группы Рината Ахметова».





При этом сьезд не принимал решение об исключении Бойко, Левочкина и прочих представителей группы «газовиков» из партии.

В качестве кандидата на пост главы государства партийцы выдвинули нардепа, заместителя главы парламентской фракции Оппозиционного блока Александра Вилкула.

"У нас – несколько задач. Первая – добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство", – в своем выступлении отметил Александр Вилкул.





Народный депутат Украины, председатель парламентской фракции оппозиционного блока Вадим Новинский во время своего выступления на съезде отметил: "Оппозиционный блок представляет интересы избирателей всей Украины, а не только Юго-Востока. Мы были, есть и будем единой идеологической оппозицией к действующей власти. И мы последовательно и принципиально отстаиваем наши ценности: выступаем против вступления Украины в НАТО, переписывания истории, героизации воинов УПА, дискриминации граждан по языковому признаку. Мы были первыми, кто поддержал Минские соглашения, делали и делаем все для восстановления мира в нашей стране".

Политик также заявил, что "Оппозиционный блок" – единственная политическая сила в стране, которая поддерживает каноническое православие. И сообщил, что заявление о поддержке Украинской православной церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием внесено в итоговую резолюцию Съезда, которая также осудила попытки властей вмешаться во внутренние церковные дела.

На фото: делегаты от Херсонской областной организации "Оппозиционного блока" Василий Федин, Анна Середа, Станислав Лысюк, Андрей Задднепряный и Борис Синев.

Накануне съезда в партии произошел раскол. Юрий Бойко объявил о подделке документов и рейдерском захвате партии. Его и Сергея Левочкина исключили из парламентской фракции "Оппозиционного блока". Это произошло после того, как Юрий Бойко подписал соглашение с лидером партии «За життя» Вадимом Рабиновичем о создании «Оппозиционной платформы — За життя». Обозреватели расценивают эту ситуацию, как конфликт между "газовой" группировкой в партии и группой Рината Ахметова. В результате конфликта власть в партии сосредоточилась у сторонников Рината Ахметова.Конфликт вышел в публичную площадь после того, как Юрий Бойко обратился в полицию с заявлением в котором обвинил своих недавних коллег по партии в правонарушениях по статьям 170 (препятствование деятельности политических партий) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины"."Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы. Цель проста – добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может", – подчеркнул Борис Колесников