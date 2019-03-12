Полиция к сессии готова. Все оцеплено и введен пропускной режим

Владимир Миколаенко решил продолжить пленарное заседание сессии горсовета сегодня, а не в пятницу, как планировалось ранее. На повестке дня несколько скандальных вопросов, в том числе вопрос об аренде земли под Херсонским судостроительным заводом, который входит в "Смарт-холдинг" групп Вадима Новинского. Этот вопрос уже несколько раз переносили из-за резких протестов общественности.





Группа активистов во главе с Риммой Бараненко и Херсонская самооборона заявили, что придут на сессию вновь протестовать против переименования улицы Лютеранской и против проекта решения о земле Херсонского судозавода, которую планируют отдать компании «Смарт меритайм групп».





Добавим, что уже дважды депутаты не смогли провести пленарное заседание. Последняя попытка закончилась массовыми драками между сторонниками и противниками переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк, за которое проголосовали избранники ранее. Конфликт сначала возник между херсонскими активистами во главе с Риммой Бараненко и Сергеем Никитенко, который порвал один из плакатов. Потом драки произошли между участниками АТО и представителями организации «Национальной корпус».