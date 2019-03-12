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Полиция к сессии готова. Все оцеплено и введен пропускной режим

Сессия Херсонского городского совета 14 марта 2019 года. Фото  
Здание Херсонского городского совета оцеплено национальной гвардией. В большом зале для заседаний более пятидесяти полицейских, которые перекрыли доступ к депутатским креслам. В эту часть зала пускают только депутатов и журналистов. Именно в таком режиме проходит третья часть скандальной сессии - сообщает журналист "Гривны"

Владимир Миколаенко решил продолжить пленарное заседание сессии горсовета сегодня, а не в пятницу, как планировалось ранее. На повестке дня несколько скандальных вопросов, в том числе вопрос об аренде земли под Херсонским судостроительным заводом, который входит в "Смарт-холдинг" групп Вадима Новинского. Этот вопрос уже несколько раз переносили из-за резких протестов общественности.

Группа активистов во главе с Риммой Бараненко и Херсонская самооборона заявили, что придут на сессию вновь протестовать против переименования улицы Лютеранской и против проекта решения о земле Херсонского судозавода, которую планируют отдать компании «Смарт меритайм групп». 

Добавим, что уже дважды депутаты не смогли провести пленарное заседание. Последняя попытка закончилась массовыми драками между сторонниками и противниками переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк, за которое проголосовали избранники ранее. Конфликт сначала возник между херсонскими активистами во главе с Риммой Бараненко и Сергеем Никитенко, который порвал один из плакатов. Потом драки произошли между участниками АТО и представителями организации «Национальной корпус».
Сессия Херсонского городского совета 14 марта 2019 года. Фото Сессия Херсонского городского совета 14 марта 2019 года. Фото Сессия Херсонского городского совета 14 марта 2019 года. Фото фото интернет-сайт "Гривна"
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