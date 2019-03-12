Полицейские заверили журналистов, что для них главное - честные выборы

Нам важно, чтобы президентские выборы прошли честно, прозрачно и по европейским стандартам. Об этом на брифинге в Главном управлении Национальной полиции Херсонщины сообщил вчера журналистам советник Министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Все сообщения граждан о нарушении избирательного законодательства тщательно проверяются.





- Нам важно, чтобы президентские выборы прошли честно, прозрачно и по европейским стандартам. Для граждан на сайте МВД мы создали информационно-аналитическую систему «Выборы-2019». Заявитель может увидеть, что его сообщение зафиксировано и узнать этапы его рассмотрения, - рассказал Иван Варченко. - Такая прозрачность свидетельствует о легитимности избирательного процесса.





О реагировании на нарушения в ходе избирательного процесса и готовность полиции Херсонской области к несению службы на выборы журналистам рассказал начальник областного управления полиции Артур Мериков.





- Полиция реагирует абсолютно на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Сейчас уже зарегистрировано 83 сообщения о возможных нарушениях. После их проверки составлен 31 административный протокол по факту распространения предвыборной агитации без соответствующих сведений, размещение агитационных материалов в запрещенных законом местах, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации и мелкое хулиганство. По 7 материалах уже есть решение суда.

Артур Иванович отметил, что полиция имеет достаточно возможностей для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения выборов. Для этого будут задействованы 3380 правоохранителей. На избирательных участках обеспечивать общественный порядок будут около 2500 полицейских, в том числе курсанты Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел. На улицах за порядком будут следить почти 680 полицейских, нацгвардейцев, спасателей и представителей общественных формирований. Также созданы специальные группы из сотрудников полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, которые в случае необходимости проверять информацию о возможном обнаружении взрывных устройств или других опасных веществ.

В то же время, глава полиции Херсонщины предостерег граждан воздержаться от любых противоправных действий и заверил, что полиция не допустит нарушений во время выборов, а в случае совершения противоправных действий нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.





В свою очередь, и.о. начальника ГУНП в АР Крым Андрей Бондаренко, который также принял участие в брифинге, рассказал, что граждане Украины, которые проживают на территории Крыма, могут проголосовать не только на Херсонщине, а на любые выбранной ими избирательном участке. Для осуществления своего избирательного права им необходимо до 25 марта зарегистрироваться на том участке, на котором они хотят проголосовать.



