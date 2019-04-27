"Гнилые" земельные вопросы: народ снова встал на защиту Дубовой рощи

Накануне внеочередной сессии Херсонского городского совета возник очередной земельный скандал. В социальных сетях граждане объявили о мобилизации в связи с тем, что часть депутатов решили "протащить" скандальные земельные вопросы. Благодаря депутату Виталию Богданову стало известно, что под застройку хотят отдать часть Дубовой рощи, которая официально числится парковой зоной.









Глава областной организации партии УКРОП Виталий Богданов сообщил, что на сессию горсовета Херсона, назначенную на 23 апреля, «снова идут земельные вопросы, которые не рассматривали депутатские комиссии». Напомним, что любой вопрос, который выносится на пленарное заседание сессии, должен быть рассмотрен во всех депутатских комиссиях и получить там поддержку. Но это принципиальное положение постоянно нарушается, если речь идет о так называемых "вонючих" или "токсичных" вопросов.





Вот как об этом пишет Виталий Богданов: "Проиллюстрирую один из самых вонючих:

- Было 0.62 га - стало 2.1 га

1,5 га «донарезают» себе ловко за счёт Дубков! Это те Дубки, которые в своё время отстояли от застройки Амстором". (Амстор - сеть донецких супермаркетов, которая в начале десятых годов нагло захватывала для своих супермаркетов парки и скверы городов Украины. Против этой брутальной наглости восставали общественные активисты. Но только в Херсоне удалось отстоять парк Дубки - ПХ).





Виталий Владимирович опубликовал и документы. Городские власти планируют передать в аренду на 5 лет 2,1 га по ул. Полковника Кедровского (Буденного), 5 ООО «Транстаг» и ООО «Инвестрегионстрой» под строительство и обслуживание автосалона, СТО и объектов дорожного сервиса.





«Это ужасно. Сегодня мы спасаем «Дубки», а завтра там строим многоэтажки. Я совсем не против экономически обоснованных идей, но с людьми нужно обсудить этот вопрос. Должен быть диалог, плюс генеральный план города, плюс согласие большинства», — комментирует эту — комментирует эту информацию депутат Херсонского областного совета Оксана Стогний.





Общественная активистка Тамила Сулейманова обратилась ко всем активным горожанам, областным властям и депутатам городского совета вмешаться в ситуацию. Буквально вечером накануне дня сессии пошла обратная реакция. В сетях горожане высказывали свою готовность прийти на сессию и снова стать на защиту Дубков. Депутат Михаил Линецкий от фракции БПП "Солидарность" заявил, что голосовать депутаты его фракции данный вопрос не будут: " Мы, фракция «Солідарність» и депутатская группа «Рідне місто» два с половиной года не поддерживаем земельные вопросы с «привкусом». Депутат от фракции Партии Олега Ляшка Оксана Дьякова также сообщила, что не будет голосовать этот вопрос. Более того, она отметила, что под пунктом 40 в повестке дня вместе с вопросом о Дубках идет еще более двадцати земельных вопросов, " И каждый второй пункт с "душком". Архитектор Михаил Вустянский отметил, что "на плане зонирования территория парка "Юбилейный" (так официально называются Дубки) обозначена, как Р-3с "Підзона зелених насаджень спеціального призначення". То есть, является подзоной ландшафтно-рекреационной зоны Р". "А на сегодня действует мораторий "На зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах" - отмечает М.Вустянский. Глава Громадской рады при Херсонском городском голове Александр Мошнягул заявил о том, что депутаты несколько лет назад приняли концепцию развития парков и скверов города Херсона, утвердили Дубки в статусе парка, но дальше обещаний дело не пошло. " Мы предлагали создать реестр зелёных зон, провести их постепенную инвентаризацию, отработать план развития каждого парка в соответствии с его назначением" - пишет Александр Мошнягул. Вот эта половинчатость депутатских решений и дает возможность пытаться протянуть подобные токсичные земельные вопросы . " Сегодня говорил с председателем одного ОСББ, люди готовы снова выйти снова на улицу защищать Дубки" - пишет Александр Мошнягул.

В результате поднявшейся волны общественных протестов вопрос с Дубками был снят.

"Да бывает, мне набрocали, я пoдпиcал и прoшу, ктo там этo гoтoвил, бoльше меня так не пoдcтавлять. Нo эти вoпрocы, в тoм чиcле и пo выделению земли пoд заcтрoйку “Дубкoв” уже cняты", – прокомментировал этот вопрос городской голова Владимир Миколаенко - пишут журналисты "Новостей Херсона"

"Как надолго снят вопрос по Дубкам...В любой момент снова может появится этот вопрос в пакете и за него могут проголосовать автоматически (((( #дубки" - резюмирует данную ситуацию Тамила Сулейманова на своей страничке в Фейсбуке



