Оппозиционный блок: попытка объединения номер два

До конца этой недели все ожидают новостей про чудесное объединение на «бело-голубом» поле. СМИ пишут о том, что переговоры про грандиозное воссоединение всех частей Оппозиционного блока практически завершены.

Планируется, что в самые ближайшие дни состоится объединительный съезд «Оппозиционной платформы - За життя» (ОПЗЖ) (лидеры Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Сергей Левочкин - на нашем, херсонском грунте, Егор Устинов), и «Оппозиционного блока - партии мира и развития» (ОБ) (Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Вилкул, в Херсоне - Василий Федин). Подобное усиление дает все шансы возрожденному Оппоблоку войти в коалицию новой Рады.





Есть утечка информации, что к "бело-голубым" присоединится еще не оформившаяся толком партия «Доверяй делам» – продюсируемый Игорем Коломойским проект на базе партии «Видродження», первыми лицами которого станут два мэра: Одессы — Геннадий Труханов и Харькова — Геннадий Кернес.





Источник «Вестей» , знакомый с ходом переговоров, описал суть претензий сторон. «На самом деле договоренность о коалиции между Ахметовым и Медведчуком уже есть, причем у Ахметова согласились с третьего раза. Он-то хотел, чтобы его «ОБ» вошел в проект на равноправных условиях. Сами переговоры были инициированы стороной Вадима Новинского/Бориса Колесникова. При этом у Виктора Медведчука было два требования: во-первых, Ахметов должен отказаться от спонсирования Радикальной партии и Олега Ляшка. Во-вторых, «за бортом» нового проекта якобы должен остаться лидер партии «Наши» Евгений Мураев. «Его Медведчук рассматривает как врага и прощать не согласен» - говорит источник этого СМИ.





Польза от объединения очевидна для обеих сторон. «ОПЗЖ имеет высокие рейтинги. ОБ – мажоритарщиков, узнаваемых в регионах, плюс информационные ресурсы: канал «Украина» – это кнопка №1 в стране, – говорит политолог Руслан Бортник. – Это объединение будет браком по расчету с прицелом на максимальный результат на парламентских выборах».





Борис Колесников подтвердил факт проведения дискуссии. «Я выступаю за то, что любая партия, которая хочет добиться успеха и процветания Украины, не должна замыкаться на Юго-Восток или Северо-Запад, в «региональных квартирах».

А Евгений Мураев уточнил: диалог еще не вышел на финишную прямую. «Раньше среды об этом говорить преждевременно, что касается состава участников — все оппозиционные силы ведут переговоры со всеми». По данным источника, близкого к ОБ, Мураев договаривается, чтобы ему отдали пост замминистра экономики в новом правительстве.