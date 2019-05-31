Примхи політичної долі: "Основа" об'єдналася із "Батьківщиною"

Політична партія «Основа» на позачерговому з’їзді прийняла рішення про спільний похід разом з партією «Батьківщина» на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це заявив лідер партії «Основа» Сергій Тарута. Це сталося наступного дня, як Юлія Тимошенко проголосила, що йде на вибори самостійно.









29 травня в прямому ефірі Українського радіо Юлія Тимошенко заявила, що «Батьківщина» – це самодостатня велика команда, яка зможе показати людям гарний результат змін, а тому йде на парламентські вибори самостійно.



«Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно», – наголосила лідер «Батьківщини».



Також лідер ВО "Батьківщини пояснила своє ставлення до новообраного Президента: «Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди».



У свою чергу відомий промисловець, в минулому один з найбагатших людей в Україні та лідер партії "Основа" Сергій Тарута пояснив на з'їзді своєї партії принципи об'єднання із "Батьківщиною". Це єдине бачення економічної стратегії та відновлення миру на Донбасі, це узгодження дій в мажоритарних округах та включення до списку ВО "Баткьівщини" найбільш рейтингових представників "Основи" У свою чергу відомий промисловець, в минулому один з найбагатших людей в Україні та лідер партії "Основа" Сергій Тарута пояснив на з'їзді своєї партії принципи об'єднання із "Батьківщиною". Це єдине бачення економічної стратегії та відновлення миру на Донбасі, це узгодження дій в мажоритарних округах та включення до списку ВО "Баткьівщини" найбільш рейтингових представників "Основи"

«Насамперед йдеться про об’єднання ідеологічних платформ партії «Основа» та «Батьківщина» в економічному розділі та у розділі про відновлення миру в країні. Також партії будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах», – відзначив лідер «Основи».

Крім того, політик визначив, що Юлія Тимошенко – достойна кандидатура для того, щоб очолити наступний уряд.





«Українці на президентських виборах обрали лідера нації. На нього люди покладають свої сподівання на краще майбутнє. Але Володимиру Зеленському, як молодому політику, для швидких позитивних зрушень потрібен досвідчений та компетентний Прем’єр-Міністр, який здатен витягнути економіку з прірви сировинного зубожіння, який має дієву стратегію і потужну команду. Я вірю в те, що саме Юлія Тимошенко на чолі Уряду зможе повести Україну новим економічним курсом до успіху та розквіту», – наголосив Тарута.





Як повідомив на з’їзді голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко, партії будуть формувати спільний список кандидатур, виходячи з принципу включення до нього найбільш рейтингових та авторитетних осіб, рекомендованих та узгоджених політрадами партій «ВО «Батьківщина» та «Основа».