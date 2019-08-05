» » Движение "Хто замовив Катю Гандзюк?" сегодня всех пикетировали, забрасывали дымовыми шашками, рисовали трафареты

Движение "Хто замовив Катю Гандзюк?" сегодня всех пикетировали, забрасывали дымовыми шашками, рисовали трафареты

День памяти и гнева в Херсоне. Фото со страницы движения
Сегодня представители движения  друзей Кати Гандзюк напомнили херсонцам про годовщину разбойного нападения на Екатерину Гандзюк. Они провели в Херсоне День Памяти и Гнева. Сначала на стене горсовета появилась огромная надпись-напоминание убийцам, что они будут наказаны, потом активисты пикитировали здания полиции, СБУ, облгосадминистрации, дома Рыщука и Павловского. Жгли файера, бросали дымовые шашки, рисовали. Так, после того, как представители движения забросали фаеарами дом Игоря Павловского, началось возгорание крыши дома. Потом дым пошел на территории участка. Одним словом, все, как всегда.
Как отмечают журналисты, среди участников акции были Маси Наема, Романа Синицина и Виктора Гандзюк.

 
Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информация о событиях зарегистрирована в журнале Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции. Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганство.
Проводятся проверки, изучаются все материалы, устанавливаются личности участников акций для предоставления правовой оценки их действиям.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Екатерина Гандзюк

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica