Движение "Хто замовив Катю Гандзюк?" сегодня всех пикетировали, забрасывали дымовыми шашками, рисовали трафареты
Сегодня представители движения друзей Кати Гандзюк напомнили херсонцам про годовщину разбойного нападения на Екатерину Гандзюк. Они провели в Херсоне День Памяти и Гнева. Сначала на стене горсовета появилась огромная надпись-напоминание убийцам, что они будут наказаны, потом активисты пикитировали здания полиции, СБУ, облгосадминистрации, дома Рыщука и Павловского. Жгли файера, бросали дымовые шашки, рисовали. Так, после того, как представители движения забросали фаеарами дом Игоря Павловского, началось возгорание крыши дома. Потом дым пошел на территории участка. Одним словом, все, как всегда.Как отмечают журналисты, среди участников акции были Маси Наема, Романа Синицина и Виктора Гандзюк.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информация о событиях зарегистрирована в журнале Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции. Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганство.
Проводятся проверки, изучаются все материалы, устанавливаются личности участников акций для предоставления правовой оценки их действиям.