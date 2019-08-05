Юрій Гусєв повідомив про чергову інформаційну провокацію проти нього

Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв щойно написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що проти нього готується чергова інформаційна атака. Цього разу його нібито планують звинувачити у розкраданні бюджетних коштів.





Цитуємо: "Сьогодні одразу після селекторної наради з районами, на якій ми обговорювали питання будівництва та ремонту доріг, підготовки до нового навчального року, моніторингу екологічної ситуації, перезапуску медичної реформи та створення ОТГ в області, до мене підійшло кілька людей.





Вони повідомили про те, що проти мене окремими депутатами облради готується чергова порція інформаційних атак в ЗМІ. Головним меседжем цих фейків буде не просто обливання брудом, до чого я вже встиг звикнути, а звинувачення в причетності до схем розкрадання бюджетних коштів. Називалось навіть Комунальне підприємство Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії» та держпідприємство (скоріше за все Херсонська ТЕЦ).





Офіційно повідомляю, що нічого у вас не вийде! Комісія з комплексного аудиту використання бюджетних коштів за 2018 та 6 місяців 2019 року вже зафіксувала факти неефективного використання значних сум бюджетних коштів.





Ми працюємо з правоохоронцями Херсона і Києва, щоб усім фактам було надано належну правову оцінку, а усі схеми були зруйновані в нашій області раз і назавжди!"





Нагадаємо, що Юрій Гусєв призначений головою облдержадміністрації 11 липня 2019 року. За ці три тижні, які він провів на посаді, новий губернатор сформував комісію по комплексному аудиту використання бюджетних коштів, провів серію зустрічей в районах області з громадянами. В центрі цих зустрічей були гострі місцеві проблеми охорони здоров'я, ремонту доріг, об'єднання територіальних громад тощо.

Наша довідка: Юрій Веніамінович Гусєв народився 15 листопада 1979, у м. Коростишів (Житомирська область), політик, громадський діяч, екс-заступник Міністра оборони України (2014—2016). Був висунутий у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року у списку. Вирішив не продовжувати участь у виборах.

Освіта. 1998—2002 — студент Херсонського Державного Технічного Університету, був студентським мером Херсона, головою Херсонської обласної молодіжної громадської організації «Молода нація».





З відзнакою закінчив магістратуру в Київському Національному Економічному Університеті, з відзнакою закінчив Херсонський Державний Технічний Університет за спеціальністю «фінанси». Завершив дві програми в Harvard Kennedy School (2011, 2017).





В 2014 захистив дисертацію з економіки в Центрі індустріальних проблем Національної Академії Наук (м. Харків). В 2018 захистив дисертацію з історії церкви в Чернівецькому православному богословському інституті.





Закінчив програми в Aspen Institute Kyiv та Українська Школа Політичних Студій.





Кандидат економічних наук, доцент, запрошений професор Військового Університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія), доктор богословських наук.





Професійна діяльність

1999 — радник Голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики. Консультант та радник міжнародних та українських фінансових інституцій (IFC, EBRD, ПриватБанк).

2002 — балотувався до Верховної Ради від Виборчого блоку політичних партій «Команда Озимого Покоління».

До 2009 — очолював комерційні компанії.

2009—2014 — працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.

2014—2016 — працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».

2016 — радник Міністра інфраструктури, 2018 — радник Міністра екології та природних ресурсів.





Громадська діяльність

Ініціатор Українського Клубу Реформаторів. Член спільнот Аспен та УШПС. Член дорадчої ради Центру лідерства Українського Католицького Університету.

До 17 червня 2019 р. був президентом Міжнародного об'єднання «Земляцтво Херсонщини». Голова ради засновників Міжнародного центру стратегій оборони і безпеки.





Одружений, виховує сина та доньку.

Також були проведені зустрічі із різними групами громадськості, у тому числі із представниками політичних партій, що вже багато років не проводили керівники області.