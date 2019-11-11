Губернатор отстранил руководителя образованием - это первый шаг к наведению порядка в кадровой политике?

Сегодня произошло важное событие региональной публичной политики: глава облгосадминистрации Юрий Гусев публично отстранил от работы руководителя областным образованием Евгения Криницкого за провалы в организации работы школ. Против чиновника также начато дисциплинарное расследование. Наконец-то Юрий Гусев воспользовался мандатом, который получил от избирателей Зеленского – увольнять плохих бюрократов.

К сожалению, данное решение несколько запоздалое. Когда летом новый губернатор объявил о проведении публичного аудита работы облгосадминистрации – это было хорошим началом. И позже, когда было объявлено о различных нарушениях и злоупотреблениях – это воспринималось очень своевременно. Но к концу осени хороший темп был утерян. Никого с позором не изгнали из Белого дома, не было возбуждено ни одного уголовного дела. Даже «чертом» и «злодеем» никого не назвали.

Что же заставило Юрия Гусева перейти к решительным действиям? Причиной стал провал реформы «Новой украинской школы». Из-за бездарного руководства школы области не успели освоить средства образовательной субвенции, то есть не получили деньги, которые гарантировано давались государством на развитие школ. Надо было только вовремя подготовить документы. Но этого не было сделано. В результате 59 школ остались без новой мебели и оборудования.

«В связи с этим я принял решение об отстранении директора департамента образования Евгения Криницкого. Также в отношении него будет начато дисциплинарное производство. Евгений Анатольевич, прошу оставить вас селекторное совещание», - цитирует слова Юрия Гусева «Гривна».

Позже «Первый региональный» дал возможность отстраненному директору Департамента образования, науки и молодежи облгосадминистрации оправдать свои просчеты. Оказывается, по мнению Евгения Криницкого, нет никакого юридического основания для его отстранения от должности, ведь он не имеет полномочий влиять на тендерный комитет города Херсона и на Управление образования города Херсона, которые пока не смогли закупить необходимые услуги по линии Новой украинской школы.

«59 школ, которые не обеспечены пока необходимым оборудованием - это школы города Каховки и Херсона, поэтому прямых полномочий влиять на них и уволить их руководителей с должности я не имею. Кроме того, по городу Херсону есть несколько решений антимонопольного комитета, который останавливал закупку оборудования. Будет дисциплинарная комиссия и я покажу, какие у меня полномочия по отношению к органам местного самоуправления».

Редактор интернет-издания «Медия Нова» Тарас Бузак считает, что виной провала «Новой украинской школы» в области не отсутствие полномочий у Евгения Криницкого, а саботаж руководителей образования на местах и неумение самого Криницкого наказывать несостоятельных подчиненных «Вина Евгения в единственном – он не хотел ссориться и принимать непопулярные кадровые решения».

Пожалуй, комментарий Тараса Бузака очень точно характеризует ситуацию, которая сложилась в нынешней системе управления на Херсонщине. Это - явный саботаж управленцев. Они ждут приезда Владимира Зеленского и отставки губернатора. Такой настрой можно сломить только увольнениями саботажников.





