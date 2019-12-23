Противники продажу землі перекрили трасу Херсон - Генічеськ. Фото





Кілька десятків противників нинішнього варіанту ринку землі зранку на деякий час перекрили на лівому березі Дніпра в районі Каховської ГЕС трасу Р47 (Херсон-Нова Каховка-Генічеськ). Протестуючи тримали українські державні прапори, прапори Всеукраїнської аграрної ради та транспоранти із закликами не допустити продаж землі іноземцям. Вони прибули на місце акції із сільгоспотехнікою.

Це - не перша акція протесту херсонських аграрієв. Сьогодні ми вирішили познайомити вас із головними вимогами протестуючих.

Ці вимоги виклав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Херсонської обласної ради, який був обраний від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" (зараз партія "Європейська солідарність"), засновник агрофірми "Злато Таврії" Ігор Йосипенко.









Чому ми вийшли на протест?





- Аграрії країни мобілізуються проти свавільного розпродажу землі. Ми категорично проти продажу землі олігархам і іноземцям. Законопроект, який проголосований в першому читанні, це повне знищення малого та середнього агробізнесу. Він написаний під олігархів.





- Ми не виступаємо проти ринку землі. Ми за цивілізований ринок землі. Але Не можна в такому турборежимі впроваджувати земельну реформу. Варто відтермінувати впровадження ринку землі щонайменше на три роки. За цей час підготуватися на всіх рівнях до впровадження ринку землі.





- Сьогодні аграрії не інвестують кошти у виробництво, оскільки накопичують кошти в купівлю землі. Малі та середні фермери не можуть конкурувати з агрохолдингами. Ми не маємо можливості взяти дешеві кредити, щоб купити землю.





- Земельну реформу потрібної проваджувати поетапно. Це дасть можливість всім учасникам ринку поступово перелаштуватись на нові умови роботи на першому етапі дозволити купувати землю лише фізособам.





- Потрібно, щоб у законопроєкті про ринок землі чітко були прописані запобіжники, які не дозволили б іноземцям та олігархам скупити українські с/г землі.





- Концентрація землі в одних руках , більше 200 тис га - це повна олігархізації агросектору. Потрібно знизити ліміт щонайменше до 500 га в одні руки.





- Ми не повинні допустити, щоб господарем на українській землі стали олігархи та іноземні фінансові спекулянти.





Ключовими принципами реформи повинні бути:





- заборона на купівлю с/г земель іноземцями;

- введення жорстких обмежень на кількість землі в одних руках;

- надання дозволу на купівлю землі лише громадянам України, державі та громадам.





Лише комплексне впровадження даних принципів дасть можливість всім учасникам агросектору перелаштувати свою роботу на нові умови без кризи, хвилі банкрутств малих с/г виробників, падіння темпів росту виробництва і занепаду українського агросектору.









Якою земельну реформу бачать аграрії - пропозиції до законопроєкту про ринок землі:





- Запровадження ринку землі у два етапи. ВАР наполягає на тому, що у перші 5 років земля с/г призначення може продаватися лише фізичним особам-громадянам України та не більше 500 га в одні руки. Першочергове право на придбання землі в якості фізичної особи має власник компанії, яка орендує земельну ділянку за умови сплати ціни, за якою вона продається.





- Надання на другому етапі права купувати землі с/г призначення юридичним особам, власниками (учасниками, акціонерами) яких є виключно громадяни України. Такий підхід забезпечить повне розкриття інформації про істинних власників компаній. Ця норма не дозволить обхідними шляхами скупити землю іноземцям, підставним «фірмам-прокладкам», а власникам компаній – уникнути оподаткування при виплаті дивідендів на материнські компанії.





- Встановлення обмеження щодо обсягу максимального земельного банку у власності однієї особи, з урахуванням пов’язаних осіб не більше 5 тис. га.





- Введення обмежень на загальну площу с/г землі в користуванні та володінні – не більше 20 тисяч гектарів з виключенням для вже існуючих компаній в розмірі не більше площі землі, яка вже обробляється.





- Надання права юридичним та фізичним особам, що займаються молочним скотарством, придбати землю с/г призначення вище встановленого ліміту із розрахунку 2 га на 1 корову.





- Заборонити продаж землі особам, які не зможуть підтвердити походження своїх коштів, за які вони мають намір придбати земельний наділ.





- Протягом року з дати прийняття законопроєкту про ринок землі прийняти законопроєкт про всенародний референдум та провести референдум щодо надання іноземцям права набувати у власність земельні ділянких