Вікторія Вагнер утрималася від голосування по особливому статусу ОРДЛО

Вікторія Вагнєр, народний депутат України, яка обрана по 183 виборчому округу (Херсон та Білозерський район) утрималася при голосуванні за законопроект “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”

Вікторія пояснила сьогодні своє рішення у Фейсбуці:

– Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів “народної міліції”, що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування.

Я, як Народний депутат, складала присягу де зобов’язувалась неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов і його побратими, загинули в бою при прориві Іловайського оточення, не для того, щоб я, в українському Парламенті, амністувала їх вбивць".

Нагадаємо, що сьогодні депутати продовжили дію Закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

За це рішення проголосувало 320 депутатів. Голосували проти або утрималися у повному складі лише дві фракції - "Голос" та "Батьківщина".