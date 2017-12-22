» » У Херсонській міськраді всі рівні, а мови ворожнечі нема

У Херсонській міськраді всі рівні, а мови ворожнечі нема

 У минулих публікаціях ми з’ясували думку херсонців щодо генедрної рівності та дізналися, чи стикаються вони в повсякденному житті з мовою ворожнечі та отримали коментарі експертів. Тепер ми опитали херсонських народних обранців, як почуваються жінки у владі. Якщо вірити відповідям депутатів та депутаток – жодної дискримінації у міській раді нема. Читайте самі.

У першу  чергу ми звернулися до секретаря міськради Олени Урсуленко – жінки, особа якої найчастіше в знаходиться в центрі уваги. Вона відзначила, що гендерної нерівності на своїй посаді не відчуває.

«Є пропозиції, які викликають бурні емоції у депутатів, але це не пов’язано з генедром. Мені здається, що у нас в цьому плані рада йде в ногу з часом та є взаємоповага між жінками та чоловіками», - прокоментувала Олена Урсуленко.

Також вона зазначила, що хотілося б, щоб більше уваги приділялося гуманітарній сфері, благоустрою міста. «Здається, що жінки це більше розуміють, ніж чоловіки», - зазначила секретар міськради.  

Так само комфортно себе почуває й депутатка Олена Мазур, яка «за 2 роки своєї каденції жодного разу не стикнулася з мовою ворожнечі».

«У нас усі рівні, жінки представлені практично у всіх фракціях, у всіх комісіях. І жінка у нас секретар ради. Навпаки, чоловіки тільки підтримують колег-жінок. Якщо проект виносить жінка, 99% в нашій сесійній залі він буде підтриманий. Наприклад, мої проекти все підтримані», - розповіа депутатка.

Її колега по фракції «Укроп» Віталій Богданов в свою чергу вважає, що депутат не має статі, депутат – це депутат.

«До жінок ставлюся з повагою і толерантно. Якщо жінка - розумна людина, я з задоволенням до неї прислухаюся. А замість мови ворожнечі я икористовую мову гумору», - з посмішкою говорить депутат.  

Депутат Сергій Жуйков вважає, що жінка має права такі ж як чоловік й запевняє, що у фракції партії «Солідарність» думки жінок завжди користуються авторитетом й повагою.

«Я вважаю, що будь-яка жінка має повне право бути депутатом. У нашій фракції дослуховуються до думок будь-якої жінки, у нас рівноправні партнерські стосунки, іноді навіть дружні», - говорить депутат.

На підтвердження цих слів депутатка Галина Лугова запевняє, що жодних утисків не відчуває.

«У нас в депутатському корпусі 12 жінок. Це не так мало, але хотілося б тут бачити більше жіночих обличь, особливо освітянок. Відчувається навпаки підтримка, чоловіче плече», - коментує пані Лугова, додаючи, що звикла працювати в чоловічому колективі, але без жінок – нікуди й хотілося б, щоб їх було якомога більше в усіх сферах.

І тільки одна депутатка з опитаних – Оксана Дьякова – визнала, що все ж таки стикалася з певною мовою ворожнечі на свою адресу. Наприклад, коли вона виступала за створення Кризового центру для жінок, постраждалих від насилля, їй сказали «напевно, вас вдома чоловік б’є.»

«Я не стикалася з якимось тиском, але все одно… З одного боку нас люблять, нами милуються, але коли якась пропозиція - її не підтримують, кажуть «навіщо це вам треба, це таке серйозне питання», - прокоментувала депутатка.

Судячи з усього, Херсонську міську раду можна привітати – жінки відчувають себе комфортно та вважають, що наявні конфлікти й суперечки не мають гендерного підтексту. Якщо це дійсно так, то цей факт не може не радувати.

Ця стаття підготовлена в рамках ініціативи «Мова ворожнечі» в українських ЗМІ: ідентифікація та протидія», яка впроваджується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Зміст публікації являється відповідальністю виключно автора.

Катерина Пономаренко

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский городской совет мова ворожнечі депутати

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica