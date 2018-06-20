Максим Лациба "присоромив" Херсон

Директор проекту USAID “Громадяни в дії”, Український незалежний центр політичних досліджень, член Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України Максим Лациба вважає, що в херсонському Статуті дещо завищені вимоги. Наприклад, 300 підписів для ініціювання Громадських слухань - це, на його думку, забагато для невеликого міста.

Про це він заявив під час Форуму громад, який вібувся в Херсоні 6 червня. Також Максим Лациба “присоромив” херсонську владу за те, що в місті досі не впроваджено бюджет участі:

“Вся Україна впроваджує бюджет участі. Це дуже хороший інструмент, як залучити ідею, таланти, енергію громади для того, щоб включити людей в розвиток міста”.

Він дав декілька порад, як херсонській владі та громадськості покращити співпрацю та в якому напрямку рухатися:

"Дуже важливо запустити нормальні процедури взаємодії громадськості й міської влади. Тут важливий блок питань - це фінанси. Наприклад, дуже хороша ініціатива бюджет громадської участі, яка показала свій успішний досвід в усій Європі, в Америці і її використовують вже більше 150 міст України. Це коли частина бюджету розвитку виділяється на проекти, які ініціюють і підтримують самі жителі міста. Після цього проекти виставляються на сайті й самі громадяни голосують. Й проекти, які перемогли, будуть реалізовані силами відповідних Департаментів або комунальних підприємств. На жаль, в Херсоні цього немає. Місто Київ виділило вже 150 млн гривень, Львів 27 млн гривень, Миколаїв 12 млн гривень. І всі показують хороший результат, мери навпаки потім ще збільшують кількість грошей. Тому що люди включаються, дають справді класні ідеї і коли це реалізовано, збільшується рівень довіри до влади, нормально йде комунікація й ці нові активісти потім часто починають брати участь в інших активностях й інколи навіть потім стають депутатами міської ради. Тобто це механізм, як знайти активних людей й втягнути у місцеве самоврядування.

Також важливо запровадити соціальне замовлення: Департамент соціального захисту повинен провести дослідження проблем міста й потім через конкурс закупити соціальні послуги. Зазвичай їх надають громадські благодійні організації, бо вони це роблять і дешевше, і якісніше, і адресно. Й це набагато вигідніше, ніж створити окреме комунальне підприємство. І це працює, наприклад, в Києві в цьому році вже на 2 млн гривень закупили 5 соціальних послуг - по догляду, реабілітації тощо.

Друге - це конкурси проектів. Я радий, що Херсонська міська рада виділяє певні гроші на організації ветеранів, інвалідів, молоді. Але їх розподіл відбувається непрозоро й без конкурсу. Більшість міст вже освоїли конкурсний підхід. Це можливість знайти найкращу ідею й потім зрозуміло, чому та чи інша організація отримала стільки коштів та легше промоніторити результативність.

Є ще великий блок питань, який стосується безпосередньо консультацій. Все-таки у громадських організацій чи ОСН основна задача представлення інтересів своїх членів. А для цього в Херсоні дуже складні процедури. Наприклад, щоб ініціювати громадські слухання, треба зібрати 300 підписів. В Миколаєві, який більше Херсона, 75. Чому херсонці більше небезпечні, ніж миколаївці? Я не розумію. Цю норму треба спрощувати. В Статуті зазначені міські слухання, але зазвичай люди мають питання району, мікрорайону або вулиці. Й треба передбачити ці процедури, це легше для влади і для людей.

Друге - це право внесення проекту рішення міської ради шляхом місцевої ініціативи. Це дуже просто: ініціативна група громадян написала проект рішення, зібрали підписи, внесли, міські депутати заслухали й голосують за або проти. В Чернівцях для цього потрібно зібрати 50 підписів, у Франківську 200 підписів, а в Херсоні 500 підписів. І не просто підписів, а потрібно зібрати в одному місці 500 людей й вони всі разом мають проголосувати. Це дуже складно й зовсім непотрібно.

Однозначно треба робити спрощення, й це має відбуватися спільно, тому я б дуже рекомендував і місцевій владі міста Херсона, міському голові, відповідній профільній комісії й громадським організаціям створити діалогову платформу, обговорити, затвердити програму - план реформ для Херсона - й послідовно відпрацювати це рішення".



