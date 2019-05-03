Гендер в херсонських медіа: результати моніторингу

Із 11 по 17 квітня 2019 року проводився гендерний моніторинг матеріалів п’яти друкованих та інтернет ЗМІ: «Гривна», «Новий День», «Днепровский проспект», «Наддніпрянська правда» «Вгору», «Херсон онлайн», «Херсонці», «Херсонщина за день», «0552», «ПІК». Загалом проаналізовано більше тисячі публікацій (255 матеріалів у друкованих ЗМІ і 895 матеріалів у інтернет-виданнях).

Мета моніторингу – проаналізувати кількість експерток і експертів, героїнь і героїв в матеріалах херсонських журналістів, виявити стереотипи, вживання фемінітивів і наявність публікацій на гендерну тематику.





Гендер у друкованих ЗМІ

Як свідчать результати аналізу, у друкованих ЗМІ жінки були експертами в журналістських матеріалах (тобто коментували ту чи іншу тему) в 34% випадків, героїнями – 51%. Нарівні з чоловіками вони представлені в освітній тематиці (і як експертки, і як героїні), в 1/3 випадків є експертками з політичних, економічних, медичних питань.

Інша ситуація із героїнями та героями публікацій. Найчастіше жінки є героїнями матеріалів на теми культури (54%), економіки (55%), освіти (45%), медицини (58%), а також правопорушень (рубрика «Інше» - 55%), де жінки зазвичай є жертвами обманів чи злочинів.

Чоловіки-герої домінують у публікаціях на ключові теми квітня: політика (55%) та спорт (64%), а також вони стовідсотково представлені у воєнній тематиці.

Матеріалів про волонтерство та розважального контенту не зафіксовано.





Гендер в інтернет-виданнях

В інтернет-виданнях і експерток, і героїнь значно менше, ніж у друкованих (20% і 27% відповідно). Найчастіше жінки виступають експертками в темах культури та медицини (45% і 43%), значно менше за чоловіків – у всіх інших темах, окрім волонтрства, де чоловіки загалом відсутні.

Героїнями журналістських матеріалів жінки найчастіше фігурують у матеріалах на теми культури (58%), освіти й медицини (по 38%). У політичній (77%) та економічній (69%) тематиках домінують чоловіки.





Загалом до чоловіків-експертів журналісти звертаються частіше, ніж до жінок, оскільки керівні посади часто займають чоловіки. Головною темою тижня залишалися вибори.





Фемінітиви у херсонських медіа

Лідерами у вживанні фемінітивів є херсонські інтернет-медіа. Серед них назвами посад, професій жінок у жіночому роді найчастіше послуговуються видання «Херсонщина за день» (75%) і «Херсонці» (57%). Серед друкованих ЗМІ назвати таке видання важко.





Порівняно із моніторингами попередніх років з’явилася тенденція до збільшення кількості безособових повідомлень та посилань, наприклад «за повідомленням прес-служби» чи просто чимало передруків із сайтів державних установ. Катастрофічно зменшилася кількість авторських матеріалів.

Квітневий Індекс гендерної чутливості херсонських медіа склав 34%. Це – третє місце серед регіональних медіа 24 областей. Ознайомитися з підсумковими результатами моніторингу 240 видань України можна на сайті Волинського прес-клубу.





Гендерний моніторинг журналістських матеріалів регіональних видань проведений у межах проекту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews









У політичній тематиці експертками частіше були представниці загальнодержавного рівня, хоча офіційно ще не стартувала парламентська кампанія.