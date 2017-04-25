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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

О защите права и свобод человека в Украине


Конвенция по защите прав и основных свобод человека 
Иногда слышу эмоциональные слова о том, что, мол, с какой стати мы обязаны нянькаться с откровенными уродами.
Мы взяли на себя в 1997 году обязательства выполнять эти требования уважать права и свободы людей. 
И как всякая  уважающая себя цивилизованная страна обязаны выполнять взятые обязательства. Но не это главное. Мы государство, для которого жизнь человека, его права и свободы - это самое важное. И это записано прежде всего в нашей Конституции. А Конституция - это Основа миропорядка нашей страны. Не будет уважение к Человеку и Закону, не будет нас и страны.
Но очень важно понимать, что права и свободы - это не вседозволенность врага. 
Есть суд. Пусть он и решает - это нарушение прав и свобод или это справедливая борьба с врагами. Главное, чтобы судопроизводство было справедливым. 
Конвенция по защите прав и основных свобод и гарантирует судебную защиту человека на уровне Европы. 
Мы - Европа. Поэтому Конвенция - наш документ. Там, где не Европа - Конвенция не их документ. Недавно Россия приняла решение, что они не будут выполнять ряд норм Конвенции. Значит, Россия - не Европа.
Познакомиться с текстом Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод, а также с историей этого документа можно здесь.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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