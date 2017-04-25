О защите права и свобод человека в Украине





Иногда слышу эмоциональные слова о том, что, мол, с какой стати мы обязаны нянькаться с откровенными уродами.

Мы взяли на себя в 1997 году обязательства выполнять эти требования уважать права и свободы людей.

И как всякая уважающая себя цивилизованная страна обязаны выполнять взятые обязательства. Но не это главное. Мы государство, для которого жизнь человека, его права и свободы - это самое важное. И это записано прежде всего в нашей Конституции. А Конституция - это Основа миропорядка нашей страны. Не будет уважение к Человеку и Закону, не будет нас и страны.

Но очень важно понимать, что права и свободы - это не вседозволенность врага.

Есть суд. Пусть он и решает - это нарушение прав и свобод или это справедливая борьба с врагами. Главное, чтобы судопроизводство было справедливым.

Конвенция по защите прав и основных свобод и гарантирует судебную защиту человека на уровне Европы.

Мы - Европа. Поэтому Конвенция - наш документ. Там, где не Европа - Конвенция не их документ. Недавно Россия приняла решение, что они не будут выполнять ряд норм Конвенции. Значит, Россия - не Европа.