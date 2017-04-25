Первое мая как день памяти о правах рабочих

Коллеги из "ПиКа" попросили ответить на вопрос что значит для меня первое мая. Я подумал и ответил. А потом решил записать это ответ здесь. И подобрал открытку из "того" времени, когда Первое мая методически уничтожалось советскими идеологами, превращаясь в безликий праздник "мира, весны и труда".

1 мая для меня это грустный символ того, что коммунисты за много лет своего правления сделали ужасного с рабочим классом.

Я со школьной скамьи всегда с пиететом относился к правам рабочих. Всегда поражался многочисленным демонстрациям протеста, забастовкам, которые организовывали рабочие на Западе. И удивлялся, почему советские рабочие всем были довольны, хотя не все было хорошим. Особенно, позже, в 90-ые годы.

А потом узнал, как коммунисты расстреливали в 20-ые годы всех рабочих активистов и жестоко разгоняли все рабочие демонстрации. Пока и не убили рабочую солидарность.

Вот с этого времени я всегда думаю,что 1 мая - это день памяти по правам рабочих. День памяти по активным профсоюзам. День памяти по рабочей солидарности.