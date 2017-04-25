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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

Первое мая как день памяти о правах рабочих

1 Мая
Коллеги из "ПиКа" попросили ответить на вопрос что значит для меня первое мая. Я подумал и ответил. А потом решил записать это ответ здесь. И подобрал открытку из "того" времени, когда Первое мая методически уничтожалось советскими идеологами, превращаясь в безликий праздник "мира, весны и труда". 

Так что же для меня Первое мая? Очень коротко:
1 мая для меня это грустный символ того, что коммунисты за много лет своего правления сделали ужасного с рабочим классом.
Я со школьной скамьи всегда с пиететом относился к правам рабочих. Всегда поражался многочисленным демонстрациям протеста, забастовкам, которые организовывали рабочие на Западе. И удивлялся, почему советские рабочие всем были довольны, хотя не все было хорошим. Особенно, позже, в 90-ые годы.
А потом узнал, как коммунисты расстреливали в 20-ые годы всех рабочих активистов и жестоко разгоняли все рабочие демонстрации. Пока и не убили рабочую солидарность.
Вот с этого времени я всегда думаю,что 1 мая - это день памяти по правам рабочих. День памяти по активным профсоюзам. День памяти по рабочей солидарности.
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