» » » В Казахстане в полный голос заговорили о своём Голодоморе

Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

В Казахстане в полный голос заговорили о своём Голодоморе

 
В Казахстане в полный голос заговорили о своём Голодоморе
Ещё десять лет назад казахи в общении с нами, украинцами, старались не вспоминать о той ужасающей трагедии, которая поставила на грань вымирания целую нацию.
Теперь время изменилось: не надо во имя дружбы с безумным кремлёвским карликом пытаться избегать трагических страниц своей "советской" истории.
И казахи отдают дань памяти миллионам умерших, расстрелянных, арестованных.

И говорят о своём страшном Голодоморе. Ведь у каждого народа бывшей советской тюрьмы народов был и свой Голодомор, и своя Голгофа.
Лишь бы не забыть об этом, чтобы не дать шанс сталинистам одурманить нас и снова попытаться все повторить. Об этом говориться в сюжете "Настоящего времени"

В столице Казахстане в сквере рядом с бывшим следственным изолятором НКВД установлена трехметровая гранитная скульптура, которая получила имя Аны - Мать. Мама прижимает к себе изможденное от голода своего ребенка и пытается его спасти. У подножье, как символ разрушенного очага - перевернутый казан.
На монументе – цитата президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на трех языках: "Голод, поставивший на грань исчезновения целую нацию, никогда не будет забыт"скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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