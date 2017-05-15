Навеяно греческими мотивами…

Недавно в Херсоне прошел творческий вечер Херсонской греческой общины «Эллада». Он был посвящен Василису Цицанису – выдающемуся греческому барду, играющему на древнем греческом инструменте – бузуки. И я вспомнила Таис Афинскую.





Выставка оформленных стендов рассказывала о жизни и творчестве поэта и музыканта Василиса Цицаниса. Звучала и живая музыка – на бузуки играл дуэт «Этна (Георгий Бянов и Леся Пазушенко).

Анна Когут - председатель греческого общества «Эллада», рассказала о творческом пути Цицаниса, которого и сами херсонские греки открывали для себя впервые, готовясь к этой творческой встрече. Кроме того, Анна прекрасно и завораживающе спела песню Цицаниса на греческом языке.

У меня этот греческий вечер вызвал приятные ассоциации с одной из любимых книг моей юности – это роман Ивана Ефремова «Таис Афинская». Роман о Древней Греции времен Александра Македонского, но главная его героиня – женщина, гетера. После того вечера я перечитала свои записи в читательском дневнике об этом романе, и хотела бы ими поделиться. Этот роман открыл мне неподражаемую прелесть античности через судьбу и любовь женщины, и новые знания тогда прочно вошли в самосознание, и оставили свой яркий след в моей жизни.

Гетера Таис – это подруга, умная собеседница, прекрасная женщина, полная тайны и страсти горячей. Чувственная красота в ней сочеталась с высоким духовным взлетом. Вот как описывает автор простой ее жест: «Руки поднялись к волосам извечным жестом женщины – хранительницы и носительницы красоты, томительной и зовущей, исчезающей и возрождающейся вновь, пока существует род человеческий».

В романе дано такое простое определение первой в мире демократии Древней Греции: у них было все просто – или свободен, или раб, тогда как в других обществах каждый свободный на какую-то ступеньку выше или ниже другого.

В Элладе воспитывалось отношение к женщине, как к драгоценности, и вот моя любимая цитата из романа на эту тему: «Помни, ты – носительница облика Великой Богини. Роняя свое достоинство, ты унижаешь всех женщин, даешь торжествовать темным силам души, особенно мужской, вместо того, чтобы побеждать их».

Но чтобы возвыситься до такого великого духовного подъема и одновременно сохранить самую утонченную чувственность, что дает освобождение от низких мимолетных желаний, по традициям Древней Греции, Он и Она, совершающие обряд, должны пройти долгую подготовку тела и всех чувств.

И, наконец, при встрече, приветствуя друг друга, вместо нашего слова «здравствуйте», они говорили: «Хайре!», то есть «Радуйся!»





Небольшой фоторепортаж греческого вечера в Художественном музее – фото автора.



