Театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» открылся вместе с зачарованной страной литовского художника
19-ая «Мельпомена Таврии» в этом году началась под звездными символами Чюрлёниса – литовского художника, фотографа, прозаика, поэта, композитора.
В фойе театра собрались представители херсонских властей и Литовской республики в нашей области, объявив как об открытии театрального фестиваля, так и о начале дней Литвы на Херсонщине. Праправнук Микалоюса Константинаса Чюрлениса Рокас Зубовас очень символически одарил всех присутствовавших официальных лиц Херсона репродукциями картин художника: «Истину» он подарил Александру Книге (директору театра), «В раю» - начальнику Областного Управления культуры Светлане Думинской, «Весть» - представителю Литвы в нашей области, «Сотворение мира» - Наталье Бимбирайте, председателю Культурного центра «Украина – Литва», зачинателю и вдохновителю всех этих культурных перекрестков.
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