Театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» открылся вместе с зачарованной страной литовского художника

19-ая «Мельпомена Таврии» в этом году началась под звездными символами Чюрлёниса – литовского художника, фотографа, прозаика, поэта, композитора. В фойе театра собрались представители херсонских властей и Литовской республики в нашей области, объявив как об открытии театрального фестиваля, так и о начале дней Литвы на Херсонщине. Праправнук Микалоюса Константинаса Чюрлениса Рокас Зубовас очень символически одарил всех присутствовавших официальных лиц Херсона репродукциями картин художника: «Истину» он подарил Александру Книге (директору театра), «В раю» - начальнику Областного Управления культуры Светлане Думинской, «Весть» - представителю Литвы в нашей области, «Сотворение мира» - Наталье Бимбирайте, председателю Культурного центра «Украина – Литва», зачинателю и вдохновителю всех этих культурных перекрестков.

Выступления официальных лиц в театре в самом начале фестиваля были совсем не официозными. Александр Книга вспомнил слова Чюрлениса о счастье: это морской берег, покрытый раковинами, по которому мы идем босиком – и признался, что и он так бродил… Мер города Владимир Миколаенко поделился своими впечатлениями о выставке картин Чюрлениса, которую он посмотрел раньше всех: это музыкальная живопись, она звучит щемящей грустью в душе, и в сердце рождается понимание, насколько же одиноким был Художник… Позже, на пресс-конференции, Владимир Васильевич с грустью сказал, что всегда куда-то спешит по делам, а здесь столько людей со всего мира привезли в наш город, который всего в 100 километрах от врага, Счастье, и что еще надо человеку? Чюрленис был одним из первых создателей цветомузыки и музыкальной живописи, его полифонические картины носят музыкальные названия сонат и фуг, в них мы видим и торжественность форм, и гармонию возвышенно-обдуманных тонов и композиции, и прекрасную мысль, которая нашептывала художнику все эти фантазии – и этот шепот услышал другой художник Николай Рерих, назвав творчество Чюрлениса новым, вдохновенным и истинным.

Участниками Мельпомены в 2017 году стали театры из 11-ти стран – из Украины, Польши, Грузии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Турции, Беларуси, Армении, Литвы. Мы сможем увидеть 34 спектакля (их сыграют 700 артистов) в различных театральных направлениях, жанрах и стилях, будет классика, модернизм, авангард, постмодернизм и современная новая драма. Во время фестиваля будут задействованы восемь театральных площадок: Большая сцена Областного театра, Театр-кафе, Сцена под крышей, Театр кукол, ДКТ, сцена под открытым небом в Грин-зоне, дворец культуры в Новой Каховке и даже Храм Святой Троицы на Шуменском. Кроме спектаклей, в программе Мельпомены - читки новых пьес современных авторов, творческие встречи с драматургами и режиссерами, презентации книг, мастер-классы, концерты. На открытии Грин-зоны представители польской, немецкой, корейской и греческой диаспор в Херсоне презентовали себя в фестивале национально-культурных обществ.

Открыл театральный конкурс Киевский национальный театр им. Ивана Франко трагедией В. Шекспира "Ричард ІІІ" с Богданом Бенюком в главной роли – об этом спектакле будет моя следующая статья.

В этом году театральный фестиваль проходит под лозунгом «Театры мира за мир» - и это понятно в условиях войны в нашей стране, ибо весь этот фестиваль стал возможным только благодаря нашим воинам-защитникам, которые держат оборону на востоке Украины от российских агрессоров. И мы, спрятавших за их спинами и жизнями, можем у себя в родном Херсоне жить и радоваться, и наслаждаться искусством.

Основная цель фестиваля «Мельпомена Таврии» - это популяризация театрального искусства среди херсонцев, это успешная попытка оторвать людей от виртуального компьютерного мира и пригласить их на праздник реального мира, который всегда с тобой. Праздник живой, а не виртуальной жизни на сцене, праздник радостей, страданий и страстей актеров, праздник катарсиса и очищения в душах зрителей, когда исчезает «четвертая стена» и можно лишь руку протянуть да душу раскрыть, чтобы пережить все, что живет на сцене, как в жизни… А потом совершать Поступки, как пророчит песня «Театральный монолог»: «Только я, очарованный зритель, Глубоко потрясенный до слез, Я покину родную обитель, И коня оседлаю всерьез...»

Но вернемся к началу - к художнику, чьей выставкой был открыт 19-ый театральный фестиваль «Мельпомена Таврии». И здесь у меня «с собой было» - точнее, в моем домашнем архиве, среди множественных конспектов, читательских дневников и папок с вырезками волшебные слова о Чюрленисе другого поэта. Это тонкая тетрадочка с тронувшими мою душу (еще в 17 лет) кусочками текстов Эдуардаса Межелайтиса о Чюрленисе, которые на всю жизнь вошли в мой мир. Извлекаю тетрадку (пригодилась через столько лет), перечитываю и делюсь самым – самым – самым… отрывки без кавычек!

МКЧ – его подпись, это волшебный ключик от затворенных башен, бесконечных галактик, им сотворенных.

Широко раскрытые, большие, удивленные глаза. Глаза ребенка. Глаза гения. Подлинная красота доступна только таким глазам. Мир должен дивить. Как сказка. И в сказку надо верить. Как в реальную жизнь. В сказку верят только дети. Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная душа. Душа ребенка.

Прекрасное не терпит лжи. Если душа осквернена ложью, глаза не видят прекрасного. Ложь уничтожает красоту, а красота – ложь. Чем талантливее художник, тем больше прекрасного видят в мире его глаза.

О, как трудно вместить в себя мир! Сколько звуков в нем слышится, сколько красок сверкает! В каких бесчисленных ритмах пульсируют природа и жизнь. И какими же средствами можно совершеннее выразить его? … Глаза захлестывает множество красок – зелень луга и синева небес, прозрачный смарагд моря и медь солнца. Сердце переполняют радость и печаль, удивление и боль, гнев и безмятежность, и оно ритмично бьется в такт морю и ветру, облакам и птицам, весне и зиме, планетам и галактикам.

Он избранник природы. Природы с избытком наделила его прекрасным. И он должен освободить его, не утаивая красоты бытия, опустошить себя до конца. Создать образ мира! Звуками? Звуками! Но звуки увлажняются и превращаются в краски. … Что это? Звучащая живопись? О, как гремит в груди колокол сердца…

Средство – это не важно! Музыка ли, краски, поэзия… Важна суть. Важна мысль. Звук – скорлупка ореха. Мысль – его ядро.

Гений болен вечным протестом, беспокойством. Его не удовлетворяет действительность. Он мечтает пересоздать Вселенную.

Из дневников и писем Чюрлениса:

«Жить, широко раскрыв глаза на все, что прекрасно… забыть, откуда и куда идешь, как тебя зовут, и смотреть глазами ребенка».

«Какая-то поразительная гармония, которой ничто не может замутить. Все существует как прекрасное сочетание красок, как звучание дивного аккорда».

«Чем шире крылья расправит, чем больший круг облетит, тем будет легче, тем счастливее будет человек».

«Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца и сказки, фантазии, в зачарованную страну, самую прекрасную на земле. И буду долго, долго смотреть на все, чтоб ты обо всем прочитала в моих глазах...»

На нынешнем театральном фестивале мы смогли и увидеть (на выставке картин), и услышать (на музыкальных вечерах) прекрасный мир художника и музыканта, прозаика и поэта Чюрлениса, и это стало таким волшебным началом праздника театра в нашем городе, в мае 2017 года.





Галина Бахматова