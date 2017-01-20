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Єкатерина Пономаренко,
журналіст,
блогер

"Грозовой Перевал" - единственный роман Эмили Бронте. Рецензия

На днях легла спать в 2 ночи, зато дочитала книгу "Грозовой Перевал". Но ради хорошей книги и времени не жалко."Грозовой Перевал" - единственный роман средней из сестер Бронте - Эмили Бронте.

Интересно, что повествование в романе идет от лица ключницы, которая рассказывает историю обитателей поместья новому постояльцу, который по сути не имеет в произведении никакой другой роли кроме роли слушателя и посредника между автором и читателем. Фактически весь роман - рассказ служанки о главных героях.

По духу роман напомнил мне знаменитое произведение "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте. Но в этом нет ничего удивительного, ведь сестры жили в одно время и писали по канонам готического романа.

Характеры героев выписаны весьма интересно, нет четкого деления на "хороший" и "плохой", даже в самом негативном герое проскальзывают благородные черты, и он наделен способностью любить, что не может не вызвать в нем симпатию время от времени.

В общем, такую классику я люблю, и с уверенностью могу сказать, что 30 гривен за эту книгу заплатила не зря.

Желающим почитать нескучный рассказ о перипетиях в жизни одного поместья, их взаимоотношениях (в том числе любовных), а также фанатам "Джейн Эйр" понравится.

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