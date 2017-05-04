Такие они – херсонские турки-месхетинцы

Живу уже 25-ый год в городе Херсоне, а даже не подозревала, что в Белозерском районе нашей области в селе Миролюбовка проживают представители турецко-месхетинской общины. Да что греха таить, до семинара-практикума по этнической журналистике, первая сессия которого состоялась в ноябре, словосочетание турки-месхетинцы мне слышать вообще не приходилось. Зато теперь я знаю не только кто они такие, но и об их традициях и образе жизни.

Итак, для начала краткая историческая справка. Как вообще эта община оказалась в Херсонской области? ТУ́РКИ-МЕСХЕТИ́НЦЫ (месхетинские турки) – субэтническая группа турок, происходит из области Месхетии на Юго-Западе Грузии. В ноябре 1944 года турки-месхетинцы были высланы из Грузии в Узбекистан, Казахстан и Киргизию. После отмены в 1956 году запрета выезжать из мест поселения, часть турок-месхетинцев переселилась в Азербайджан и в автономные республики Северного Кавказа. Права вернуться в Грузию они не получили и после распада СССР. В июне 1989 года турки-месхетинцы, жившие в Ферганской области Узбекистана, стали жертвами массовых погромов. В последующие полтора года около 70 тысяч турок переселились из Узбекистана в Российскую Федерацию, Азербайджан, небольшая часть — на Украину и в Казахстан.

В поселке Миролюбовка (который, кстати, получил столь милое название взамен старому "Радянское") журналистов из Херсона и Умани, участников семинара, встретил старейшина турецко-месхетинской громады Белозерского района Херсонской области Мавлют Мирсалов. Я, конечно, не специалист в турках-месхетинцах, но, по-моему, внешне он вполне мог бы сойти за украинца. Тем более, что одет он был вовсе не в национальный костюм (как я себе почему-то представляла) а совсем по-обыденному.

Мавлюта сразу же завалили вопросами. Журналисток взбудоражила новость о том, что у старейшины есть отдельный зам по невестам.

-А это как? – интересовались девушки.

А так, что в турецко-месхетинской общине такие вопросы как бракосочетание решаются исключительно с участием старейшины. К этому вопросу турки-месхетинцы относятся щепетильно, чтоб семьи создавались крепкие, и не было разводов.

"Украина обеднела из-за гражданских браков и внебрачных детей!", - заключает Мавлют и спорить с ним почему-то не хочется.

По территории миролюбовской школы резво бегают миролюбивые куры.

-А это что – куры? – зачем-то задаю риторический вопрос я.





-Ну да, куры. А вы что кур не видели? – удивляется Мавлют и заводит нас в темное и холодное помещение школы, где, несмотря на выходной день, нас ждут директор и Миролюбовский поселковый голова.





Как рассказала директор школы, 77 учеников из 280 – представители национальных меньшинств. Это не только турки-месхетинцы, есть немцы, армяне, всего – около 7 национальностей.





"Турки месхетинцы – это изюминка школы", - говорит директриса.





В библиотеке есть стенд, посвященный турецко-месхетинской общине.

На вопрос, изучается ли в школе их родной язык, директор ответила, что на данный момент учителя турецкого нет, но в каждой семье детей учат дома – языку, культуре, вере.





Миролюбовский сельский голова Андрей Федак рассказал журналистам, что в поселке много смешанных семей, когда, например, турок-месхетинец женился на украинке. Таким образом, есть семьи, где жена гражданка Украины, дети граждане Украины, а глава семьи еще нет.

Также сельский голова рассказал об истории нового названия населенного пункта. Сначала оно называлось Чеховичи, потом Радянское. И хотя, по его словам, это было не от слова "ради", а от слова "радитися", название попало под декоммунизацию. Тогда в школе объявили конкурс среди учеников всех классов на лучшее новое название поселка. Было около 40 вариантов, но больше всего сомневались между Благодатне и Миролюбовка. Были проведены общественные слушания, и решением большинства жителей Радянское стало Миролюбовкой.





Однако турки-месхетинцы не единственная изюминка школы. На фото – комната боевой славы и памятник украинскому воину, который собственноручно соорудил завхоз Валерий Терен. Это одна из гордостей миролюбовской школы.

Следующее учреждение в Миролюбовке, где дети турков-месхетинцев растут бок о бок с украинцами – детский садик. На шкафчиках и на поделках имена детей: Аня, Эмир, Коля, Мадина. Флаги двух стран тоже отлично уживаются в одной икебане.





Воспитатель Елена Денисенко рассказывает об образовательной программе для деток "Украинский веночек", направленной на толерантное отношение детей друг к другу и на знакомство с национальными традициями и ценностями. По ее словам, в мероприятиях проекта участвуют наравне как украинцы, так и турки-месхетинцы, вторые иногда даже активнее, готовятся национальные блюда обоих народов.





Тут же журналисты находят в садике живой пример толерантности – наличие светлокожей куклы и темнокожей. Это всех веселит.





-А с какой куклой играют чаще?

-Одинаково с обеими.

Миролюбовская мечеть выглядит как обычный одноэтажный дом, что меня очень удивляет. Ведь украинские церкви, даже в самых маленьких селах, всегда выделяются своей нарядностью. Здесь же все по простому – пустое помещение, вдоль стен – маленькие подушечки для сидения. Сюда заходят без обуви.

В мечети мы имеем возможность пообщаться с другими представителями турецко-месхетинской общины. Популярностью пользуются вопросы о правах женщин в исламе.





"Ходить в мечеть молиться по праздникам – это обязанность мужчин. Женщины в этом время готовят угощения", - рассказывает товарищ Мавлюта.





Также он утверждает, что ислам совсем не ущемляет права женщин. Они могут учиться, имеют право не работать. Ходить куда-либо им тоже не воспрещается, только надо взять разрешение у мужа.





Что касается одежды, то согласно их религии, красота жены для мужа, то есть женщины должны носить закрытую одежду. "Любая одежда, которая не прилегает к телу".





В мечети перед журналистами выступили дети. Одетые в национальные костюмы, они исполнили несколько молитв и прочитали несколько стихов как на украинском, так и на турецком языках.

После мечети мы отправились в гости к Мавлюту Мирсалову, где нас ждала вся его родня.





-Это моя жена – Изумдруд. Так ее зовут, - сказал Мавлют, и его супруга пригласила нас в дом, где нас встретила девушка в белом свадебном платье.





-А это моя невестка. Но есть одна проблема – при мне она не может говорить, - сказал старейшина.





Я сначала подумала, что это шутка, но оказалось, что согласно исламу, после свадьбы невестка со свекром не имеет права разговаривать, пока он ей не разрешит. Сроки в каждой семье могут быть разные.





Нас пригласили к столу. Вернее к двум разным столам, потому что у турков-месхетинцев мужчины и женщины кушают отдельно. Столы тоже несколько от наших отличаются, так как вместо стульев – мягкие подушки на полу. А вот угощения… Оба стола ломились от самых разных национальных вкусностей. Выпечка, сыр, сладости, чего тут только не было.

Нам разрешили посмотреть, как невестка раскатывает тесто для пельменей. Скромная девушка, которая за все время так и не проронила ни слова, под несколькими десятками любопытных глаз немного неуверенно орудовала скалкой.





-Она все умеет, просто волнуется! – нежно сказала свекровь и взяла инициативу в свои руки.





Самым главным блюдом был плов. Желающие могли принять участие в его приготовлении. Таких больших казанов для плова херсонские и уманьские журналисты еще не видели! Лично меня удивило, что в их плов добавляется еще и нут, однако, надо сказать, он там идеально "смакует".

Еще долго из кухни в комнаты приносилась всякая еда. Все время казалось, что места на столе уже не хватит, но всякий раз оно находилось. Журналистки печально вздыхали: сегодня можно забыть о диете.





-И долго вы все это готовили?





-Та нет, не долго. Что вчера приготовили, а что сегодня до вашего приезда.





Когда все блюда были на месте, и нужно было хоть как-то отвлечься от турецко-месхетинских вкусностей, журналисты принялись удовлетворять голод информационный. Много вопросов было по поводу свадьбы и статуса невестки в доме.





-У вас такие теплые отношения свекрови и невестки. В украинских семьях обычно все наоборот…





Жена Мавлюта, к которой были обращены эти слова, обняла свою невестку и нежно протянула:





- Она моя дочка. Я свою отдала, месяц плакала.





Дело в том, что браки у турков-месхетинцев часто заключаются между семьями, которые живут в разных областях, соответственно дочь уезжает из отеческого дома в дом мужа, где у нее начинается уже своя жизнь, и своих родителей она уже видит не так часто.





- Через 10 дней после свадьбы родственники невесты "открывают дорогу" и приезжают к ней, потом через 10 дней свекруха с невесткой едет к ее родственникам, - объясняет Изумруд.





После свадьбы девушка может еще какое-то время ходить в свадебном наряде, пока ей самой не надоест. Поэтому, хотя свадьба была пару дней назад, наша невестка все еще ходит нарядная, ей так нравится.





-С вами она может говорить, спрашивайте! – говорит нам Изумруд.





Но как только кто-то задает вопрос невестке, либо сама жена Мавлюта на него отвечает, либо кто-то другой. А невестка только улыбается и скромно опускает глаза. За все время она даже ни разу не присела.





Что касается "молчания" со свекром, то, как объясняют женщины, это не такая уж проблема, ведь невестка может общаться со своим мужем и свекровью, а те в свою очередь важную информацию передадут и главе семьи.





Как же происходит у турков-месхетинцев "сватовство"? Конечно, часто этот вопрос решают родители, но насильно никто никого не женит.





-Вот, например, я была у кого-то в гостях, увидела там хорошую девушку. Говорю сыну "Такая хорошая девочка, может, ты бы с ней познакомился", - делятся миролюбовские турчанки-месхетинки.





Но бывают случаи, когда молодые парни сами находят себе избранниц, и, как правило, родители их любви не препятствуют. Тем более, сейчас есть интернет, и потенциальные жених и невеста могут пообщаться там, чтоб понять, подходят ли они друг другу.





-А кто в ваших семьях главный – мужчина или женщина?





-Мужчина думает, что он, но на самом деле как женщина захочет, так и будет, - говорит одна из семьи Мирсаловых и хитро улыбается.





В общем, как и у украинцев.





-А вам не обидно, что вы кушаете отдельно от мужчин? И о чем вы говорите?, - любопытствуют журналисты.





- Ну как о чем… Вот, например, я сегодня брынзу сделала вкусную. И рассказываю. А мужчины о чем говорят… Наверно, о политике. И чего им с нами сидеть, у них свои разговоры, у нас свои.





Вопрос "Поете ли вы песни на застольях?" немного наших собеседниц удивил.





-Нет, не поем. Но когда мы собираемся, нас и так на всю округу слышно. А можем включить музыку и танцевать!





Согласно Сунне пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), сразу (или через некоторое время) после рождения ребенка в его правое ухо следует прочесть азан, а в левое можно прочитать икамат.





Данное условие очень важно, ибо Божественные и священные слова должны быть первыми, что донесутся до слуха младенца. Именно они символизируют величие Всевышнего Творца, содержат основную формулу Единобожия, признание которой делает человека мусульманином. Начиная с этого момента, слова азана и икамата должны сопровождать ребенка на протяжении всей последующей жизни, помогая ему и освещая его путь.





Напоследок все фотографируются с нарядной невесткой. Уходить не хочется.





-Нет, ну я бы так не смогла. Как это молчать, я не могу молчать! Нет, мне это точно не подходит, - размышляет вслух украинская журналистка Орыся.





Обращаться к заму Мавлюта по невестам она передумала.