Король Ричард ІІІ сказал херсонцам «Слава Украине!»

Девятнадцатый международный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» открыл Киевский национальный академический театр им.И.Франко спектаклем «Ричард ІІІ» У.Шекспира с Народным артистом Украины Богданом Бенюком в главной роли. После всего пережитого на сцене артист обратился к зрительному залу с трогательной патриотической речью.

Наблюдая за коварным негодяем Ричардом ІІІ, обманом и кровью захватившем трон, и склоками в английском королевстве, волей-неволей проводишь аналогию с современностью. Стоит только вслушаться в монолог главного героя: В этом году фестиваль проходит под лозунгом «Театры мира за мир», поэтому, надо полагать, не случайно киевский театр выбрал именно этот спектакль.

«Шекспир 450 лет назад написал про нас. За сегодняшний вечер нужно благодарить тех, кто оберегает нас, кто сейчас на передовой. Мы мысленно всегда с ними. И нужно радоваться, потому что горе с радостью обнимается каждый день. Мы сейчас с вами переживаем большое испытание, но когда мы вместе – мы большая сила. Слава Украине!», - сказал после спектакля Богдан Бенюк и весь зал дружно ему ответил «Героям Слава!».











