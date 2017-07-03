Чудо абрикосовое
В этом году на Херсонщине наконец уродили абрикосы. Варится варенье, компоты, плоды замораживаются и сушатся, в конце концов, отяжелевшие от оранжевой спелости, отчаявшись, абрикосы падают на землю. И всякий раз, когда слышишь этот звук, сердце екает - разбилась, треснула, обнажив кость, или нет? А?
А.
Абрикос.
Абрикоса.
Абрикотин.
Чтобы приготовить Ликер "Абрикотин" необходимо:
Готовят сахарный сироп. Затем берут свежие абрикосы, разрезают их на части вместе с кожицей, косточки отдельно хорошо толкут, а мякоть мнут в деревянной ступке. Всю эту массу укладывают в сироп и варят в течение 10 минут на слабом огне. Затем остужают, добавляют спирт и настаивают в течение месяца в теплом месте, ежедневно хорошенько встряхивая емкость. Через месяц фильтруют и разливают в бутылки.
А какое слово, а? А-бри-ко-тин.
Сосед по даче дядя Саша гордится собственоручно сделанным напитком.
Едва успела затормозить соседская машина, едва послышался звук открывшейся дверцы, как дядя Саша уже зовет.
-Лара, иди сюда! мне надо с тобой серьезно поговорить!
И идет наша бабушка, забыв о сумках, к соседу. Если серьезно, то надо.
-А что там?, - спрашиваем нашу Лару по приходу.
-Абрикотин. Санёк угостил.
А вечером мы пошли гулять. И не было, как говорит папа, такой абикосины, какой бы я не попробывала.
-Ананаска!
-Она еще зеленая!
-...но слааадкаааяяяааа!
-Игорь, иди сюда, я тебе что-то покажу! - кричит сосед дядя Саша через забор.
-А что там?, - спрашиваем нашего Игоря по приходу.
-Абрикотин, дядя Саша угостил.
У нас абрикоса поздняя, еще зеленая.
-Ну ничего, зато у всех потом не будет, а у нас будет! - утешает бабушка.
С соседской дачи, раскачиваясь на верхушке дерева и смачно шлепаясь о землю, дразнятся оранжевые мячики.
-Папа, я хочу попробовать абрикотин!
-А? Так он не получился. Они неправильно сделали, газа пожалели и варили его на печке.
-Так он невкусный?
-Ну... Как самогон.
-Абрикосовый.
А звучит-то как. Абрикотин. Точно чудо какое-то. Абрикосовое.