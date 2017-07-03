Чудо абрикосовое

В этом году на Херсонщине наконец уродили абрикосы. Варится варенье, компоты, плоды замораживаются и сушатся, в конце концов, отяжелевшие от оранжевой спелости, отчаявшись, абрикосы падают на землю. И всякий раз, когда слышишь этот звук, сердце екает - разбилась, треснула, обнажив кость, или нет? А?

А.

Абрикос.

Абрикоса.

Абрикотин.

Чтобы приготовить Ликер "Абрикотин" необходимо:

Готовят сахарный сироп. Затем берут свежие абрикосы, разрезают их на части вместе с кожицей, косточки отдельно хорошо толкут, а мякоть мнут в деревянной ступке. Всю эту массу укладывают в сироп и варят в течение 10 минут на слабом огне. Затем остужают, добавляют спирт и настаивают в течение месяца в теплом месте, ежедневно хорошенько встряхивая емкость. Через месяц фильтруют и разливают в бутылки.

А какое слово, а? А-бри-ко-тин.

Сосед по даче дядя Саша гордится собственоручно сделанным напитком.

Едва успела затормозить соседская машина, едва послышался звук открывшейся дверцы, как дядя Саша уже зовет.

-Лара, иди сюда! мне надо с тобой серьезно поговорить!

И идет наша бабушка, забыв о сумках, к соседу. Если серьезно, то надо.

-А что там?, - спрашиваем нашу Лару по приходу.

-Абрикотин. Санёк угостил.

А вечером мы пошли гулять. И не было, как говорит папа, такой абикосины, какой бы я не попробывала.

-Ананаска!

-Она еще зеленая!

-...но слааадкаааяяяааа!

-Игорь, иди сюда, я тебе что-то покажу! - кричит сосед дядя Саша через забор.

-А что там?, - спрашиваем нашего Игоря по приходу.

-Абрикотин, дядя Саша угостил.

У нас абрикоса поздняя, еще зеленая.

-Ну ничего, зато у всех потом не будет, а у нас будет! - утешает бабушка.

С соседской дачи, раскачиваясь на верхушке дерева и смачно шлепаясь о землю, дразнятся оранжевые мячики.

-Папа, я хочу попробовать абрикотин!

-А? Так он не получился. Они неправильно сделали, газа пожалели и варили его на печке.

-Так он невкусный?

-Ну... Как самогон.

-Абрикосовый.

А звучит-то как. Абрикотин. Точно чудо какое-то. Абрикосовое.