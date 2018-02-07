Что находится под «Разрисованной вуалью» У.С.Моэма?

С тех пор, как я взяла ее в руки в книжном магазине, книга Моэма «Разрисованная вуаль» (или «Узорный покров») казалась мне какой-то знакомой. Начала читать я ее еще в прошлом году, но по какой-то причине (скорее всего, лень) забросила. А недавно в раздумьях «что бы почитать» рука сама потянулась за этой книгой. И вот что из этого вышло.

После нескольких первых страниц мне показалось, что это какой-то типичный женский роман, в котором будет сплошь об охах, ахах и душевных переживаниях. Но в процессе чтения я поняла, почему название мне знакомо – пару лет назад я смотрела фильм «Разрисованная вуаль», который мне тогда очень понравился. Сюжета я, к счастью, почти не помнила, поэтому спокойно погрузилась в книгу.

Прочитала я ее залпом, чего со мной давно не случалось, а значит можно сделать вывод, что книга таки интересная. Стиль повествования располагает, глаза быстро скользят по строчкам, а руки – перелистывают страницы.

Вся интрига заключается в том, что муж уличил жену в измене и поставил ультиматум: либо развод, который он даст только в случае, если любовник женится на ней, либо супруга едет с ним в китайскую глубинку (он работал врачом), где люди страдают от смертельной болезни. В итоге главная героиня выбирает второй вариант. И мне было очень интересно, как изменятся их отношения благодаря этому путешествию, сможет ли муж простить жену, сможет ли она его полюбить.

На протяжении романа героиня действительно вырастает – из миловидной избалованной мужским вниманием девочки в мудрую взрослую женщину, хотя и все равно недостаточно сильную. Она видит другую сторону жизни – католический монастырь, где люди умирают от холеры, живут дети-сироты. Через какое-то время девушка находит себя там, начинает работать, изменяется ее характер. Но, несмотря на мои надежды, кроме уважения к супругу-доктору, который спасает жизнь больным, больше никаких чувств не появляется.

Позиция мужа главной героини вызывает уважение, хотя она и не лишена жестокости, ведь он сам признает, что сначала хотел ей смерти, когда пригласил с собой отправиться в рассадник холеры. Кажется, что вся та любовь, которую он испытывал к девушке в начале романа, превратилась в не менее сильное равнодушие. И он так и не смог простить.

Роман заканчивается не на радостной ноте и дает поводы подумать над судьбой главной героини, над ее ошибками и тем, как она их преодолела (или не преодолела). Размышляешь и волей-неволей вспоминаешь эпиграф – «О, не приподнимай покров узорный, который люди жизнью называют»…