Каждый старик немного Уве. Рецензия на книгу «Вторая жизнь Уве» Фредерика Бакмана

Об этой книге я узнала из Ютуба от книжных блогеров. Иначе, наверное, никак, ведь вряд ли шведскую современную литературу удалось бы повстречать в пресловутом «Книжном клубе», где я обычно затариваюсь книгами. Вторая неожиданность – что удалось скачать книгу на телефон бесплатно без смс и регистрации. Так и я начала ее читать и не заметила, как прочитала.

Изначально, еще из отзыва на Ютуб, меня привлек главный герой книги – 59-летний Уве, так похожий на моего дедушку! Тот тоже вечно всем не доволен, уверен, что все хотят его надуть, со всеми ругается, ворчит и вообще не любит людей. И, видимо, не один он такой, раз родился собирательный образ Уве, в котором каждый без труда узнает своего родственника или знакомого.

Книга позиционируется как юмористическая, но автор не забывает нас познакомить с главным героем поближе. Так, мы узнаем, в какой семье родился Уве, какие у него были отношения с отцом, как он тяжело работал и раз за разом сталкивался с несправедливостью в своей жизни, отчего и начал относиться к людям предвзято. Автор рассказывает о любимой женщине Уве и о трагедии, которая с ней случилась. Конечно, это не могло не оставить отпечаток на сердце мужчины. И он принял однозначное решение – покончить жизнь самоубийством, чтоб встретиться с любимой супругой на том свете. Но что-то пошло не так.

У уставшего жить Уве появляются новые соседи – беременная персиянка Парване, ее супруг и две дочери. Женщине чудом удается растопить лед в сердце старика, хотя и не с первого раза. Кряхтя и причитая, Уве начинает помогать людям – учит Парване вождению, спасает от холода облезлого кошака, вытаскивает человека, едва не угодившего под поезд в метро, помогает жителям поселка что-то починить и т.д. Не сказать, что Уве все это очень нравится, но в конце концов у него открывается второе дыхание, он смиряется и начинает жить.

Я читала книгу с телефона и далась она мне довольно легко. Хотя, конечно, некоторые вещи весьма поразили мой украинский ум. Например, то, что в Швеции простой рабочий может запросто купить машину и менять ее каждый год, а потом и дом. Также очень удивила тема гомосексуальности, проскользнувшая в произведении. Один из героев – подросток-гей, которого из-за ориентации выгоняет отец из дома, а Уве понимающе разрешает у себя пожить, а потом и убеждает отца мальчика изменить свое мнение. В конце книги этот гей женится на другом парне, и они удочеряют девочку. Причем автор пишет об этом без излишней акцентуации, чего в литературе постсоветских стран точно не встретишь.

Кроме этого, позабавили некоторые факты о самом авторе. Например, автор книги Фредерик Бакман изучал в университете историю религии, но бросил, став вместо религиоведа водителем-дальнобойщиком. Он начал писать в газеты и вести блоги, а потом написал роман «Вторая жизнь Уве» и проснулся знаменитым.

По книге была написана пьеса и поставлен спектакль, а также снят фильм (интересно будет посмотреть). Не знаю, как фильм, а книга оставляет после себя приятное впечатление, хотя и немного грустное.