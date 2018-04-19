Мое "спортивное" прошлое. Аэробика

Продолжаю тему своего «спортивного прошлого». В этот раз расскажу, как занималась аэробикой. Так как с детства я была «в теле», родители всегда старались приобщить меня к каким-то занятиям, хотя я к спорту тогда относилась весьма равнодушно.

Однажды мама сообщила, что в нашем дворе открылся зал аэробики, и сам Бог велел мне начать туда ходить. Если помните, в 2000-ых аэробика была одним из самых популярных видов спорта для женщин, особенно желающих похудеть. Так я познакомилась с инструктором по аэробике Натальей Зориной. На тот момент ей было 40 лет (что для меня примерно 12-летней казалось ооочень много), но энергии и здоровья в ней было не меньше, чем в ее юных воспитанницах. Я до сих пор помню ее громкое «Давай, Катя, давай!!!», которым она меня подгоняла на тренировках.

Я была на занятиях самая маленькая по возрасту, но не по размеру.))) И еще я там была самой неуклюжей и все время путала движения, тупила, в общем частенько портила общую картину. Девушки относились ко мне со снисхождением, а тренер часто подшучивала. Глядя на стройных 18-летних красавиц в коротких шортах, мне оставалось только мечтать о такой фигуре. Мало того, Зорина придумала мне задание – в зале были бутылки с водой (альтернатива кулеру), и после каждого занятия я должна была выкинуть использованные стаканчики и набрать новую воду. Эта обязанность меня очень бесила, так как я вообще не любила лишних движений, и как-то я даже пожаловалась маме, а она сказала: «Какая она молодец, что привлекает тебя. Надо ее поблагодарить».

Наталья Зорина рассказывала, что начала заниматься аэробикой в 18 лет, у нее был огромный опыт. И помню, что она все время стремилась к чему-то новому, ездила на семинары, придумывала новые танцы, включала в наши тренировки пилатес, который тогда только набирал популярность.

В общем, мы с Натальей были полные противоположности. Она – энергичная, бойкая, общительная. А я – ленивая, медленная, неуклюжая. Каждое занятие я надеялась, что сегодня не залажаю, и она не обратит на меня внимание и не подойдёт. Мы были совершенно на разных волнах, но именно тогда узнала базовые упражнения аэробики, получила свой первый опыт групповых тренировок и, хотя и не сильно похудела, но тело «подтянулось». Я несколько раз забрасывала занятия, потом снова возвращалась. Потом часто я или моя мама встречали Наталью на улице, она меня хорошо помнила.

А потом зал закрылся и на том месте сделали магазин оптики. Больше я Зорину не встречала, а через пару лет начала ходить в первый в своей жизни тренажёрный зал. Об этом в следующих постах…